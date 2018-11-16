В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

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Международный конкурс «Гарантия качества-2018», который проводился с мая по ноябрь этого года, определил победителей среди товаров пищевой отрасли.

17 номинаций, 89 предприятий, 40 регионов России и Казахстана, 384 образца пищевой продукции – всё это заслуга Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ, которые стали организаторами конкурса.

По итогам объективной экспертизы, которую проводили сотрудники Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук при помощи специального лабораторного оборудования, а также при участии профессиональных дегустаторов и наблюдательного совета, в который вошли представители власти, научных организаций и отраслевых союзов, были определены самые качественные продукты.

По итогам конкурса участникам вручили 146 золотых и 57 серебряных медалей, а также 80 дипломов качества.

По словам Ирины Гехт, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, качество продуктов – это ключ к успеху для любой компании, ведь этот вопрос стоит на экономической повестке дня ведущих стран мира.

Среди победителей конкурса – торговая сеть «Пятёрочка». Собственные торговые марки сети получили заслуженные награды. Неудивительно, ведь универсамы сети пользуются большим успехом не только в Новосибирске, но и по всей России.

Торговая сеть «Пятёрочка» удостоилась четырёх золотых и семи серебряных медалей, а также трёх дипломов качества. Жюри выделило продукцию торговых марок ритейлера в категориях «Бакалея», «Фреш» и «Напитки».

Золотые медали получили торговые марки Fish House (тунец в собственном соку и крабовые палочки «Снежный краб») и «Шарлиз» (печенье со вкусом клубники и апельсина). Серебряные достались «Шарлиз» (различным видам пастилы), Global Village (вишнёвому нектару) и Fish House (шпротам в масле из балтийской кильки). Дипломами качества эксперты отметили бренды Global Village (красная фасоль), «Русский» квас и снова пастилу «Шарлиз», на этот раз со вкусом крем-брюле.

Организаторы конкурса ставили своей целью выявление и продвижение товаров высокого качества и их производителей.

Напомним, в марте торговая сеть «Пятёрочка» открыла свои первые магазины в Томске