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Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

Рубрика: общество

18.11.2018 10:23

фото с сайта pixabay.com

У жителей Новосибирска узнали, что самого удивительного они видели в жизни — как оказалось, горожан по-прежнему удивляют сбывшиеся предсказания.

Развлекательная социальная сеть «Фотострана» провела опрос среди 1000 жителей Новосибирска, чтобы выяснить какие видения их удивили больше всего в жизни.

Для 56 % опрошенных самым неординарным событием оказались сбывшиеся астрологические предсказания или гадания. 13 % новосибирцев удивила двойная или тройная радуга.

«Хоть учёные уже давно объяснили её природу, всё равно радуга не перестаёт завораживать красотой и загадочностью. А для кого-то и вовсе остается в памяти как самое необычное явление», — добавили в «Фотостране».

Ещё 7 % респондентов в числе удивительных видений в своей жизни назвали призраков, а 5 % — неопознанные летающие объекты.

Напомним, что накануне эксперты «Фотостраны» узнали о неодобрительном отношении новосибирцев к пластической хирургии.

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