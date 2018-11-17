Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

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Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавскиРубрика: общество
17.11.2018 11:05
фото с сайта pixabay.com
16 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель президиума Добровольного физкультурного союза, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в развитии физической культуры и спорта в регионе.
В Новосибирской области Добровольный физкультурный союз планирует заняться организацией соревнований по массовым видам спорта, в том числе по скандинавской ходьбе.
«Скандинавская ходьба — это один из наиболее доступных и эффективных способов поддержания спортивной формы, который практически не имеет противопоказаний. Она особенно популярна среди пожилых людей и с каждым годом набирает всё больше сторонников в Новосибирске. Уже в субботу 17 ноября Фестиваль скандинавской ходьбы пройдёт в Центральном парке города», — рассказала Ирина Слуцкая.
Андрей Травников в свою очередь отметил, что поддержку массовых видов спорта необходимо популяризировать всеми возможными способами. По его словам, личный пример, физкультурные праздники или участие в спортивных мероприятиях вдохновляют новосибирцев быть внимательнее к своему здоровью.
«Новосибирская область должна стать "умным регионом", а это означает, что нашим жителям следует ответственно подходить к вопросам своего здоровья. Для этого нами уже разработан план совместных мероприятий с Добровольным физкультурным Союзом», — заявил Андрей Травников.
Соглашение предусматривает развитие национальных видов спорта, подготовку тренерских кадров, а также резервов для сборных.
Напомним, в ноябре стало известно, что в Новосибирске в 2019 году могут пройти Международные Парадельфийские игры.
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Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году
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