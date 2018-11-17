МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

Лента новостейПредложить новость
Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалкиРубрика: общество
17.11.2018 17:01
фото с сайта pixabay.com
Из-за тёплой и снежной погоды лёд на реках Новосибирской области оказался недостаточно толстым для зимней рыбалки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, рыбакам пока стоит повременить с выходом на лёд.
«Мониторинг показал, что толщина льда в популярных местах массового лова рыбы неравномерная и колеблется от 5 до 20 сантиметров. Помимо этого, под выпавшим снегом невозможно разглядеть, в каком состоянии ледовое полотно, достаточно ли оно целостное и прочное», — пояснили в ведомстве.
По словам спасателей, если лёд и выдержит вес человека, массовое бурение может привести к его разрушению.
Кроме того, выход на лёд в период ледообразования категорически запрещен и является административным нарушением, на котором уже успели попасться рыбаки из Ордынского района. На прошлой неделе в их отношении было составлено четыре протокола.
С 15 ноября инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы и специалисты муниципальных образований переведены на усиленный режим работы по проведению ежедневных профилактических мероприятий.
Напомним, что синоптики предупредили о смещении холодного атмосферного фронта и грядущем похолодании в Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
Статьи по теме
Технологии интереса
В Новосибирске научились создавать "всесезонные" детс...
Три горячих рецепта: напитки с ароматом Нового года
Секреты авторских напитков с еловыми ветками и перцем ...
Новости по теме
Популярное