МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

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Из-за тёплой и снежной погоды лёд на реках Новосибирской области оказался недостаточно толстым для зимней рыбалки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, рыбакам пока стоит повременить с выходом на лёд.

«Мониторинг показал, что толщина льда в популярных местах массового лова рыбы неравномерная и колеблется от 5 до 20 сантиметров. Помимо этого, под выпавшим снегом невозможно разглядеть, в каком состоянии ледовое полотно, достаточно ли оно целостное и прочное», — пояснили в ведомстве.

По словам спасателей, если лёд и выдержит вес человека, массовое бурение может привести к его разрушению.

Кроме того, выход на лёд в период ледообразования категорически запрещен и является административным нарушением, на котором уже успели попасться рыбаки из Ордынского района. На прошлой неделе в их отношении было составлено четыре протокола.

С 15 ноября инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы и специалисты муниципальных образований переведены на усиленный режим работы по проведению ежедневных профилактических мероприятий.

Напомним, что синоптики предупредили о смещении холодного атмосферного фронта и грядущем похолодании в Новосибирской области.