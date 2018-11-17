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МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

Рубрика: общество

17.11.2018 17:01

фото с сайта pixabay.com

Из-за тёплой и снежной погоды лёд на реках Новосибирской области оказался недостаточно толстым для зимней рыбалки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, рыбакам пока стоит повременить с выходом на лёд.

«Мониторинг показал, что толщина льда в популярных местах массового лова рыбы неравномерная и колеблется от 5 до 20 сантиметров. Помимо этого, под выпавшим снегом невозможно разглядеть, в каком состоянии ледовое полотно, достаточно ли оно целостное и прочное», — пояснили в ведомстве.

По словам спасателей, если лёд и выдержит вес человека, массовое бурение может привести к его разрушению.

Кроме того, выход на лёд в период ледообразования категорически запрещен и является административным нарушением, на котором уже успели попасться рыбаки из Ордынского района. На прошлой неделе в их отношении было составлено четыре протокола.

С 15 ноября инспекторы по маломерным судам, внештатные инспекторы и специалисты муниципальных образований переведены на усиленный режим работы по проведению ежедневных профилактических мероприятий.

Напомним, что синоптики предупредили о смещении холодного атмосферного фронта и грядущем похолодании в Новосибирской области.

Теги: зима МЧС

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