На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

В кассы Новосибирской филармонии поступили билеты на самый масштабный ежегодный культурный проект – зрителей как всегда ждут сюрпризы.

Оргкомитет фестиваля уже утвердил четыре концертные программы. Так, 10 апреля с Филармоническим камерным оркестром на сцену выйдет 17-летний скрипач из Швеции Даниель Лозакович – будут исполнены концерты Баха и Бетховена.



А 11 и 12 апреля скрипач и дирижёр Дмитрий Ситковецкий представит мультимедийный музыкальный спектакль по мотивам «Истории солдата» Стравинского. В постановке под названием «Чёрт, солдат и скрипка» на сцене появятся Владимир Познер и Андрей Макаревич.



Фестиваль закроется выступлением Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Шарля Дютуа, солирующую партию исполнит Вадим Репин.



Как рассказали в филармонии, некоторые концертные программы будут объединены в абонементы – это позволит новосибирцам и гостям города посетить сразу несколько фестивальных программ по достаточно щадящим ценам.



Напомним, в ноябре в Новосибирске выступит сербская группа Sanja Ilić & Balkanika.