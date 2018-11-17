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На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

Рубрика: афиша

17.11.2018 10:07

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ

В кассы Новосибирской филармонии поступили билеты на самый масштабный ежегодный культурный проект – зрителей как всегда ждут сюрпризы.

Оргкомитет фестиваля уже утвердил четыре концертные программы. Так, 10 апреля с Филармоническим камерным оркестром на сцену выйдет 17-летний скрипач из Швеции Даниель Лозакович – будут исполнены концерты Баха и Бетховена.

А 11 и 12 апреля скрипач и дирижёр Дмитрий Ситковецкий представит мультимедийный музыкальный спектакль по мотивам «Истории солдата» Стравинского. В постановке под названием «Чёрт, солдат и скрипка» на сцене появятся Владимир Познер и Андрей Макаревич.

Фестиваль закроется выступлением Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Шарля Дютуа, солирующую партию исполнит Вадим Репин.

Как рассказали в филармонии, некоторые концертные программы будут объединены в абонементы – это позволит новосибирцам и гостям города посетить сразу несколько фестивальных программ по достаточно щадящим ценам.

Напомним, в ноябре в Новосибирске выступит сербская группа Sanja Ilić & Balkanika.

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вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

вчера 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

вчера 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

вчера 10:42 Хроника 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

вчера 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

вчера 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году

вчера 06:02 Культура 0 Коммент.

Машины можно будет регистрировать прямо в автосалонах

вчера 05:03 Авто 0 Коммент.

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вчера 04:06 Авто 0 Коммент.

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