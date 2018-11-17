На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

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На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и МакаревичРубрика: афиша
17.11.2018 10:07
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ
В кассы Новосибирской филармонии поступили билеты на самый масштабный ежегодный культурный проект – зрителей как всегда ждут сюрпризы.
Оргкомитет фестиваля уже утвердил четыре концертные программы. Так, 10 апреля с Филармоническим камерным оркестром на сцену выйдет 17-летний скрипач из Швеции Даниель Лозакович – будут исполнены концерты Баха и Бетховена.
А 11 и 12 апреля скрипач и дирижёр Дмитрий Ситковецкий представит мультимедийный музыкальный спектакль по мотивам «Истории солдата» Стравинского. В постановке под названием «Чёрт, солдат и скрипка» на сцене появятся Владимир Познер и Андрей Макаревич.
Фестиваль закроется выступлением Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Шарля Дютуа, солирующую партию исполнит Вадим Репин.
Как рассказали в филармонии, некоторые концертные программы будут объединены в абонементы – это позволит новосибирцам и гостям города посетить сразу несколько фестивальных программ по достаточно щадящим ценам.
Напомним, в ноябре в Новосибирске выступит сербская группа Sanja Ilić & Balkanika.
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Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
Международные Парадельфийские игры могут пройти в Новосибирске в 2019 году
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