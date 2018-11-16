«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у исторического здания

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"

Горожане обеспокоены судьбой старинного особняка в центре Новосибирска, к которому рабочие начали устанавливать пристройку.

О том, что у дома №25 на улице Советской, известного как дом купца Крюкова, ведутся работы, новосибирцы сообщили в социальных сетях. К двухэтажному кирпичному зданию, построенному в 1908 году, рабочие уже начали приваривать блоки.

«Это нарушает фасад здания», — заявил новосибирец, приложивший фотографию будущей пристройки.

На сообщение в соцсетях живо отреагировали горожане, посчитавшие грядущие перемены разрушительными для памятника истории регионального значения.

«Центр города бездумно застраивается, ничего святого у этих людей», «Зачем она там нужна, эта пристройка», «Локоть спаси город», — написали они.

В настоящее время в этом старинном здании располагается ресторан «La Maison».

Напомним, что летом неизвестные изрисовали отремонтированный памятник архитектуры в Красноярске.