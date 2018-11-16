«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у исторического здания

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«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у исторического зданияРубрика: общество
18.11.2018 09:03
фото из группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"
Горожане обеспокоены судьбой старинного особняка в центре Новосибирска, к которому рабочие начали устанавливать пристройку.
О том, что у дома №25 на улице Советской, известного как дом купца Крюкова, ведутся работы, новосибирцы сообщили в социальных сетях. К двухэтажному кирпичному зданию, построенному в 1908 году, рабочие уже начали приваривать блоки.
«Это нарушает фасад здания», — заявил новосибирец, приложивший фотографию будущей пристройки.
На сообщение в соцсетях живо отреагировали горожане, посчитавшие грядущие перемены разрушительными для памятника истории регионального значения.
«Центр города бездумно застраивается, ничего святого у этих людей», «Зачем она там нужна, эта пристройка», «Локоть спаси город», — написали они.
В настоящее время в этом старинном здании располагается ресторан «La Maison».
Напомним, что летом неизвестные изрисовали отремонтированный памятник архитектуры в Красноярске.
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