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«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у исторического здания

Рубрика: общество

18.11.2018 09:03

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"

Горожане обеспокоены судьбой старинного особняка в центре Новосибирска, к которому рабочие начали устанавливать пристройку.

О том, что у дома №25 на улице Советской, известного как дом купца Крюкова, ведутся работы, новосибирцы сообщили в социальных сетях. К двухэтажному кирпичному зданию, построенному в 1908 году, рабочие уже начали приваривать блоки.

«Это нарушает фасад здания», — заявил новосибирец, приложивший фотографию будущей пристройки.

На сообщение в соцсетях живо отреагировали горожане, посчитавшие грядущие перемены разрушительными для памятника истории регионального значения.

«Центр города бездумно застраивается, ничего святого у этих людей», «Зачем она там нужна, эта пристройка», «Локоть спаси город», — написали они.

В настоящее время в этом старинном здании располагается ресторан «La Maison».

Напомним, что летом неизвестные изрисовали отремонтированный памятник архитектуры в Красноярске.

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Лента новостей

Предложить новость

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

сегодня 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

вчера 13:20 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

вчера 11:05 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

вчера 10:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

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Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

16.11.2018 Общество 1 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

16.11.2018 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Qlean: чистота с доставкой на дом

16.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Домогательствам на работе подвергался каждый третий житель Новосибирска

16.11.2018 Работа 0 Коммент.

Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре

16.11.2018 Афиша 0 Коммент.

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