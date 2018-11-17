«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

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Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игрыРубрика: общество
17.11.2018 13:20
фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"
Хоккеисты смогли выстоять в серии послематчевых буллитов и, одержав победу, прервать серию поражений.
Вчера, 16 ноября, в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» встретилась с «Амуром». Матч оказался напряжённым — в ответ на заброшенную шайбу «Сибири» соперники тоже пробили ворота новосибирцев. Счёт остался равным и в овертайме, а вот в серии послематчевых бросков точнее оказались хозяева.
Таким образом, «Сибирь» сумела прервать серию из шести поражений и оказаться на 12 месте в Восточной конференции с 15 баллами.
В следующей игре команда встретится с московским «Динамо». Игра пройдёт 18 ноября в Новосибирске.
Напомним, что внук президента Федерации хоккея России Максим Третьяк недавно пополнил ряды игроков хоккейной «Сибири».
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Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
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