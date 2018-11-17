5 баллов
-9
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

сегодня 10:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

вчера 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

вчера 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

вчера 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

вчера 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

вчера 10:42 Хроника 0 Коммент.

Домогательствам на работе подвергался каждый третий житель Новосибирска

вчера 10:06 Работа 0 Коммент.

Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре

вчера 08:58 Афиша 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

вчера 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

вчера 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

Рубрика: общество

17.11.2018 13:20

фото из группы ХК "Сибирь" в соцсети "ВКонтакте"

Хоккеисты смогли выстоять в серии послематчевых буллитов и, одержав победу, прервать серию поражений.

Вчера, 16 ноября, в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» встретилась с «Амуром». Матч оказался напряжённым — в ответ на заброшенную шайбу «Сибири» соперники тоже пробили ворота новосибирцев. Счёт остался равным и в овертайме, а вот в серии послематчевых бросков точнее оказались хозяева.

Таким образом, «Сибирь» сумела прервать серию из шести поражений и оказаться на 12 месте в Восточной конференции с 15 баллами.

В следующей игре команда встретится с московским «Динамо». Игра пройдёт 18 ноября в Новосибирске.

Напомним, что внук президента Федерации хоккея России Максим Третьяк недавно пополнил ряды игроков хоккейной «Сибири».

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

сегодня 13:20 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

сегодня 11:05 Общество 0 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

сегодня 10:07 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

вчера 17:04 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

вчера 16:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

вчера 15:51 Хроника 0 Коммент.

«Поднимаю несколькими шпильками»: политик с высокой причёской уходит из сенаторов

вчера 14:57 Политика 0 Коммент.

В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018»

вчера 14:11 Общество 0 Коммент.

Число пассажиров внутренних рейсов Толмачёво выросло в пять раз

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Сергей Штельмах больше не хочет возвращать свою должность

вчера 12:22 Общество 0 Коммент.

Ночной снегопад заковал Новосибирск в девятибалльные пробки

вчера 10:42 Хроника 0 Коммент.

Домогательствам на работе подвергался каждый третий житель Новосибирска

вчера 10:06 Работа 0 Коммент.

Художник из Германии проведёт беседу-перформанс в новосибирском кинотеатре

вчера 08:58 Афиша 0 Коммент.

В поезде новосибирского метро отметили юбилей

вчера 08:50 Культура 0 Коммент.

Yota запускает безлимит от 10 рублей

вчера 08:02 Общество 0 Коммент.

Экологичным реагентом обработают главные улицы Новосибирска

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее

Новости по теме

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски сегодня 11:05 Ребёнок обыграл 32 мастеров бильярда и стал чемпионом Новосибирска 13.11.2018 Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь» 07.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Популярный представительский автомобиль стоит в Новосибирске мень...

Image

Супружеская пара погибла в аварии на трассе в Новосибирской облас...

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Аномальные морозы продлятся недолго — потепление идёт в Новосибир...

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска