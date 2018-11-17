В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

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Прокуратура представила статистику преступлений и их раскрываемости за первые 10 месяцев с начала года — специалисты зафиксировали рост числа тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает пресс-служба Новосибирской области, в 2018 году в регионе было совершено почти на 10% больше преступлений, чем в прошлом — более 40 тысяч. При этом выросло число тяжких и особо тяжких преступлений (с 7938 до 8268), а также преступлений против собственности (с 23482 до 26870), краж (с 17207 до 18566) и случаев мошенничества (с 3421 до 5216). Раскрываемость составила 53,7 %.

В общей статистике преступлений уменьшилось число убийств (со 167 до 151), разбоев (со 184 до 128), угонов транспортных средств (с 563 до 489), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 2513 до 2463) и случаев коррупции (с 530 до 402).

Пока нераскрытыми остаются 15798 преступлений, в том числе два убийства.

Напомним, что месяцем ранее в регионе было зафиксировано чуть более 35 тысяч преступлений.