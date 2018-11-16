Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

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«Красный» мэр прокомментировал планы КПРФ по выдвижению кандидатов на пост главы города.

Анатолий Локоть назвал кандидатов, которые могут быть выдвинуты на пост мэра Новосибирска от КПРФ, на отчётно-выборной конференции 18 ноября. Об этом сообщает РБК.

Кандидатами, «которых можно обсудить», мэр назвал второго секретаря обкома КПРФ Рената Сулейманова, зампредседателя горсовета Артёма Скатова, а также депутатов Ивана Конобеева и Андрея Жирнова.

Мэр подчеркнул, что традиция партии – отбирать сразу нескольких кандидатов. При этом он отметил, что о решении по конкретной кандидатуре говорить пока рано.

Кроме того, организационный пленум новосибирского обкома КПРФ переизбрал Анатолия Локтя на должность первого секретаря обкома.

«Перед выборами лидера новосибирских коммунистов состоялись выборы членов областного комитета, после чего прошёл Первый организационный Пленум, на котором был избран первый секретарь Новосибирского областного отделения. Им стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть», — сообщает пресс-служба новосибирского отделения КПРФ.

Анатолий Локоть вступил в КПСС в 1984 году. Новосибирский обком он возглавляет с 2006 года. В 2008 году вошёл в состав ЦК КПРФ, в 2017 году его избрали членом Президиума ЦК КПРФ.

Напомним, в мае КПРФ выдвигала Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области.