Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

фото Александра Коротченко с сайта alexlive.ru

Житель Новосибирска считает, что памятник гвоздю рядом с торговым комплексом в Левобережье нарушает закон – по его жалобе скульптуру могут демонтировать.

В Новосибирске пройдёт общественное обсуждение по вопросу демонтажа памятника гвоздю возле ТК «Амстердам» на улице Геодезической. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Вопрос о ликвидации необычной скульптуры был поднял после обращения новосибирца, который сообщил, что та не соответствует требованиям нормативных правовых актов РФ, Новосибирской области и Новосибирска.

Арт-объект под названием «Гвоздь силы» установили в 2018 году ко Дню защитника Отечества в качества символа мужского начала. На скульптуре размещено две надписи: «Будь сильным» и «Забей на всё». Издание «Известия» включило новосибирскую скульптуру в список самых необычных памятников России.

Напомним, в октябре необычная скульптура появилась на новосибирской набережной.