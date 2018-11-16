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Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

Рубрика: общество

18.11.2018 13:09

фото Александра Коротченко с сайта alexlive.ru

Житель Новосибирска считает, что памятник гвоздю рядом с торговым комплексом в Левобережье нарушает закон – по его жалобе скульптуру могут демонтировать.

В Новосибирске пройдёт общественное обсуждение по вопросу демонтажа памятника гвоздю возле ТК «Амстердам» на улице Геодезической. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Вопрос о ликвидации необычной скульптуры был поднял после обращения новосибирца, который сообщил, что та не соответствует требованиям нормативных правовых актов РФ, Новосибирской области и Новосибирска.

Арт-объект под названием «Гвоздь силы» установили в 2018 году ко Дню защитника Отечества в качества символа мужского начала. На скульптуре размещено две надписи: «Будь сильным» и «Забей на всё». Издание «Известия» включило новосибирскую скульптуру в список самых необычных памятников России.

Напомним, в октябре необычная скульптура появилась на новосибирской набережной.

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

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16.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Домогательствам на работе подвергался каждый третий житель Новосибирска

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