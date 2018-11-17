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Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

19.11.2018 06:01

фото с сайта "Курьер. Среда. Бердск"

Дырявый коллектор стал причиной коммунальной аварии в Бердске – нечистоты уже не впервые досаждают горожанам.

Прорыв канализации произошёл в Бердске на улице Рогачёва 18 ноября. Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», авария случилась в районе 16 часов.

В результате ЧП нечистотами затопило 200 метров автодороги, тротуар и остановку «Дом ветеранов». По словам жителей, в округе стоит невыносимый запах.

По информации мэрии Бердска, до устранения аварии в одном из районов в ближайшее время могут отключить воду. Где именно перекроют водоснабжение, будет зависеть от того, кому принадлежит прорвавшаяся труба.

«В связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Рогачёва в настоящее время продолжаются работы по диагностике проблемы с целью выяснения участка, на котором произошёл прорыв коллектора», — рассказали изданию «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии города.

Напомним, в октябре поток нечистот захватил многоэтажку и федеральную трассу в Бердске. В июне из-за подобной коммунальной аварии в городе вводили режим ЧС.

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Лента новостей

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Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

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Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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17.11.2018 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

17.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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