Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

фото с сайта "Курьер. Среда. Бердск"

Дырявый коллектор стал причиной коммунальной аварии в Бердске – нечистоты уже не впервые досаждают горожанам.

Прорыв канализации произошёл в Бердске на улице Рогачёва 18 ноября. Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», авария случилась в районе 16 часов.

В результате ЧП нечистотами затопило 200 метров автодороги, тротуар и остановку «Дом ветеранов». По словам жителей, в округе стоит невыносимый запах.

По информации мэрии Бердска, до устранения аварии в одном из районов в ближайшее время могут отключить воду. Где именно перекроют водоснабжение, будет зависеть от того, кому принадлежит прорвавшаяся труба.

«В связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Рогачёва в настоящее время продолжаются работы по диагностике проблемы с целью выяснения участка, на котором произошёл прорыв коллектора», — рассказали изданию «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии города.

Напомним, в октябре поток нечистот захватил многоэтажку и федеральную трассу в Бердске. В июне из-за подобной коммунальной аварии в городе вводили режим ЧС.