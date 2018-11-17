Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

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19.11.2018 06:01
фото с сайта "Курьер. Среда. Бердск"
Дырявый коллектор стал причиной коммунальной аварии в Бердске – нечистоты уже не впервые досаждают горожанам.
Прорыв канализации произошёл в Бердске на улице Рогачёва 18 ноября. Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», авария случилась в районе 16 часов.
В результате ЧП нечистотами затопило 200 метров автодороги, тротуар и остановку «Дом ветеранов». По словам жителей, в округе стоит невыносимый запах.
По информации мэрии Бердска, до устранения аварии в одном из районов в ближайшее время могут отключить воду. Где именно перекроют водоснабжение, будет зависеть от того, кому принадлежит прорвавшаяся труба.
«В связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Рогачёва в настоящее время продолжаются работы по диагностике проблемы с целью выяснения участка, на котором произошёл прорыв коллектора», — рассказали изданию «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре мэрии города.
Напомним, в октябре поток нечистот захватил многоэтажку и федеральную трассу в Бердске. В июне из-за подобной коммунальной аварии в городе вводили режим ЧС.
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