«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

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ХК «Сибирь» впервые за пять лет одолела московское «Динамо» — игра прошла в Новосибирске.

Хоккейная команда «Сибирь» одержала победу над московским клубом «Динамо» со счётом 6:4. Игра прошла в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 18 ноября в Новосибирске.

Как сообщают в пресс-службе новосибирского клуба, это первая победа «Сибири» над москвичами за пять лет. Кроме того, в текущем сезоне команда выигрывает второй раз подряд.

В команде победителей на 10-й минуте игры шайбу забил Владимир Первушин, на 30-й – Юкка Пельтола, на 34-й – Никита Михайлов, на 35-й – Джордан Кэрон, на 49-й – Глеб Зырянов, а на 59-й – Александр Шаров.

Напомним, за день до этой игры «Сибирь» одержала победу над «Амуром».