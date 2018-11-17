Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

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Больше всего внимания на этой неделе досталось объектам столицы Сибири. Самобытные памятники с соболями и гвоздём могут лишиться своего места, старинному дому на Советской грозит потеря исторического облика, а борьба за имя аэропорта Толмачёво обрела серьёзные обороты. А в это время Хакасию возглавил молодой многодетный коммунист, а крупную сибирскую энергетическую компанию – сын известного писателя. Обо всём этом – в итогах Сиб.фм.

Он их единственный

Понедельник, 12 ноября. Хакасия наконец обрела своего главу – после череды неоднозначных событий у руля региона встал депутат от КПРФ Валентин Коновалов. В какой-то момент народный избранник оказался единственным кандидатом на этот пост. Это обстоятельство не помешало ему набрать необходимый минимум голосов в свою пользу – и это несмотря на то, что в первом туре коммунист не смог преодолеть 50-процентный порог. Теперь же у сибирской глубинки поистине открывается новая страница истории – её «шефу» мало того, что всего 30 лет, так он ещё и многодетный отец.

Один пост Степана Александровича

Вторник, 13 ноября. Известный сибирский энергетический холдинг возглавил сын ничуть не менее известного русского писателя – генеральным директором СГК стал Степан Александрович Солженицын. Символично, что потомок диссидента и борца с советской властью времён «железного занавеса» получил образование в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете, а после этого сделал карьеру в международной консалтинговой компании «МакКинзи».

Фантастические твари и где им место

Среда, 14 ноября. Так и не полюбившиеся новосибирцам соболи, составляющие монумент на Красном проспекте, могут наконец покинуть центр города. Житель Шлюза попросил у властей забрать скульптуру к себе на окраину – а те и не сопротивлялись. Как оказалось, на установку сооружения с весьма туманным символизмом даже не было документов. Правда, окончательное решение по переносу памятника должен принять худсовет.

Физкультура по-сибирски

Четверг, 15 ноября. Жертвой суровых спортивных игр в сибирской школе стала хрупкая топ-модель – девочке сломали нос на уроке физкультуры. И дело происходило не в старших классах с привычными среди подростков разборками, а среди самых маленьких. Но новосибирцев больше всего удивило не это. После инцидента многие узнали, что уже в самом юном возрасте можно стать звездой подиума и зарабатывать не меньше родителей – в свои семь лет героиня истории имеет контракты с известными модельными агентствами. Правда, после травмы карьера подрастающей Клаудии Шиффер под вопросом –по крайней мере, на некоторое время.

Отстоять Толмачёво

Пятница, 16 ноября. Новосибирцы, недовольные идеей присвоения второго имени аэропорту Толмачёво, решились объединиться. Под руководством сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева они приступили к сбору подписей против федеральной инициативы. Платформой акции стал сайт Change.org. По словам Голодяева, против нового названия, вопреки распространённым данным, готовы выступить большинство горожан. Учитывая то, что проект по переименованию инфраструктурных объектов активно поддерживается региональной властью, финал этой истории остаётся открытым.

«Локоть, спаси!»

Суббота, 17 ноября. Пока устоявшимся городским названиям только грозит опасность, одно из исторических зданий Новосибирска подвергается активным нападкам. К старинному строению по адресу Советская, 25, известному как дом купца Крюкова, начали устанавливать странную пристройку. Кто инициатор сомнительных перемен, неизвестно. Пока же новосибирцы активно выражают недовольство в соцсетях и отчаянно просят мэра обратить внимание на ситуацию.

И никаких гвоздей!

Воскресенье, 18 ноября. А на левом берегу решается судьба памятника не чему-нибудь, а самому настоящему гвоздю. Или, по версии создателей установки, — мужскому началу. Скульптура не угодила жителю Новосибирска, который усмотрел в ней нарушение законодательства. Теперь по жалобе бдительного горожанина пройдёт общественное обсуждение, на котором выяснится, быть или не быть нетривиальному арт-объекту.