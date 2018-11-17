Барнаулец заставил экс-жену превратить «однушку» в пограничную зону

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Мужчина вынудил бывшую жену отделить свои «квадраты» в общей квартире спецлентами – экс-супруга уже была на «вражеской» территории и теперь должна ему штраф.

О курьёзной истории рассказал телеканал НТВ. После развода у супругов осталась общая жилплощадь, где сейчас проживает экс-жена барнаульца с ребёнком. Несмотря на то, что глава распавшейся семьи – Олег Викторов — переехал в другое место, он не желает отдавать свою долю в квартире в пользование женщины. При этом продавать ей квадратные метры либо переписывать её на ребёнка он отказывается.

«Однушку» площадью 32 квадратных метра супруги приобрели в ипотеку.

До того, как женщина с помощью экспертов отделила свои «квадраты», она волей-неволей оказывалась на территории экс-супруга. Это обстоятельство и позволило мужчине подать в суд иск об оплате аренды за пользование своей долей в квартире.

Судебный процесс женщина проиграла – теперь ей необходимо заплатить бывшему супругу 50 тысяч рублей. Однако рассчитаться с задолженностью она пока не может, а потому судебные приставы наложили арест на её автомобиль.

Дотошный супруг не остановился и на этом – он подал второй иск. Правда, его удалось отклонить.

Жителя Барнаула не смущает то, что ребёнок, который остался с его «бывшей», — инвалид по зрению. Он уверен, что действует в рамках закона. Ведь сибиряк даже вовремя платит алименты.

«Я на десять лет сейчас перекрыл ипотеку, досрочными платежами сократил. Я плачу алименты, по алиментам долгов нет. А она мне даже ребёнка не дала за всё это время ни разу», — посетовал Олег Викторов.

Напомним, в октябре пристав и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.