3 балла
-11
66.01 75.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

сегодня 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

сегодня 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

сегодня 16:28 Политика 0 Коммент.

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Барнаулец заставил экс-жену превратить «однушку» в пограничную зону

Рубрика: общество

19.11.2018 17:37

фото с сайта pixabay.com

Мужчина вынудил бывшую жену отделить свои «квадраты» в общей квартире спецлентами – экс-супруга уже была на «вражеской» территории и теперь должна ему штраф.

О курьёзной истории рассказал телеканал НТВ. После развода у супругов осталась общая жилплощадь, где сейчас проживает экс-жена барнаульца с ребёнком. Несмотря на то, что глава распавшейся семьи – Олег Викторов — переехал в другое место, он не желает отдавать свою долю в квартире в пользование женщины. При этом продавать ей квадратные метры либо переписывать её на ребёнка он отказывается.

«Однушку» площадью 32 квадратных метра супруги приобрели в ипотеку.

До того, как женщина с помощью экспертов отделила свои «квадраты», она волей-неволей оказывалась на территории экс-супруга. Это обстоятельство и позволило мужчине подать в суд иск об оплате аренды за пользование своей долей в квартире.

Судебный процесс женщина проиграла – теперь ей необходимо заплатить бывшему супругу 50 тысяч рублей. Однако рассчитаться с задолженностью она пока не может, а потому судебные приставы наложили арест на её автомобиль.

Дотошный супруг не остановился и на этом – он подал второй иск. Правда, его удалось отклонить.

Жителя Барнаула не смущает то, что ребёнок, который остался с его «бывшей», — инвалид по зрению. Он уверен, что действует в рамках закона. Ведь сибиряк даже вовремя платит алименты.

«Я на десять лет сейчас перекрыл ипотеку, досрочными платежами сократил. Я плачу алименты, по алиментам долгов нет. А она мне даже ребёнка не дала за всё это время ни разу», — посетовал Олег Викторов.

Напомним, в октябре пристав и алименты воссоединили враждующих супругов в Новосибирской области.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

сегодня 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

сегодня 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

сегодня 16:28 Политика 0 Коммент.

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
02.11.2018

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее
Image
02.11.2018

Не любовь, а эпидемия

К чему приводит роман с абьюзером и как спасаться

Читать далее
Image
29.10.2018

Мечты о террасе

А что бы сделали вы на своей городской террасе?

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
16.10.2018

Вновь досрочно и качественно

У каждого застройщика есть свои секре...

Читать далее

Новости по теме

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске сегодня 17:54 «Ну и бог с ними»: сибиряк откупился от жены двумя миллионами 13.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске