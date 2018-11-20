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Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

Рубрика: бизнес, экономика

20.11.2018 06:01

фото с сайта завода «Экран»

На заводе «Экран» произошли кадровые перестановки – председателем Совета директоров предприятия избран Дмитрий Верховод.

Известный новосибирский бизнесмен Дмитрий Верховод избран председателем Совета директоров новосибирского завода «Экран», сообщает пресс-служба предприятия.

Бывший председатель Совета директоров Павел Бобошик останется в составе совета и сосредоточится на развитии стеклотарного бизнеса. Кроме того, генеральным директором завода стал Константин Корсунь, который ранее занимал должность управляющего директора РАТМ холдинга.

Дмитрий Верховод известен тем, что занимал должности генерального директора АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и заместителя председателя СО РАН, а также руководящие должности в региональном правительстве.

Напомним, в апреле стала известна тройка богатейших бизнесменов по версии Forbes.

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Предложить новость

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

вчера 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

вчера 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

вчера 11:07 Политика 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

вчера 08:32 Общество 0 Коммент.

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