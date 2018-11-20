Лента новостейПредложить новость
«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску
Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»
Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома
Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»Рубрика: бизнес, экономика
20.11.2018 06:01
фото с сайта завода «Экран»
На заводе «Экран» произошли кадровые перестановки – председателем Совета директоров предприятия избран Дмитрий Верховод.
Известный новосибирский бизнесмен Дмитрий Верховод избран председателем Совета директоров новосибирского завода «Экран», сообщает пресс-служба предприятия.
Бывший председатель Совета директоров Павел Бобошик останется в составе совета и сосредоточится на развитии стеклотарного бизнеса. Кроме того, генеральным директором завода стал Константин Корсунь, который ранее занимал должность управляющего директора РАТМ холдинга.
Дмитрий Верховод известен тем, что занимал должности генерального директора АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и заместителя председателя СО РАН, а также руководящие должности в региональном правительстве.
Напомним, в апреле стала известна тройка богатейших бизнесменов по версии Forbes.
Комментарии
Лента новостей
«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску
Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»
Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома
Статьи по теме
Свой парень на Алтае
Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...
Новости по теме
Популярное