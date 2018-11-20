Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

фото с сайта завода «Экран»

На заводе «Экран» произошли кадровые перестановки – председателем Совета директоров предприятия избран Дмитрий Верховод.

Известный новосибирский бизнесмен Дмитрий Верховод избран председателем Совета директоров новосибирского завода «Экран», сообщает пресс-служба предприятия.

Бывший председатель Совета директоров Павел Бобошик останется в составе совета и сосредоточится на развитии стеклотарного бизнеса. Кроме того, генеральным директором завода стал Константин Корсунь, который ранее занимал должность управляющего директора РАТМ холдинга.

Дмитрий Верховод известен тем, что занимал должности генерального директора АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и заместителя председателя СО РАН, а также руководящие должности в региональном правительстве.

Напомним, в апреле стала известна тройка богатейших бизнесменов по версии Forbes.