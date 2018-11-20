Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХОРА ПЯТНИЦКОГО

Артисты легендарного хора выступят в КТЦ «Евразия» — они исполнят песни из своего «золотого фонда».

Концерты пройдут 30 ноября и 1 декабря. Хор Пятницкого едет в Новосибирск в рамках программы российского минкульта «Всероссийские филармонические сезоны».

Художественным руководителем хора сейчас работает народная артистка России, лауреат премии правительства России, профессор Александра Пермякова.

«Переосмысление творческого наследия коллектива позволило сделать его сценическое искусство современным, актуальным для зрителей XXI века. Каждое выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства. В своём концерте прославленные артисты подарят зрителям неповторимую встречу с народной музыкой и танцем, исполнят произведения, составляющие золотой фонд Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого», — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

Напомним, в ноябре стало известно о приезде на Транссибирский арт-фестиваль Владимира Познера и Андрея Макаревича.



