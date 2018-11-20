5 баллов
-6
66.01 75.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

вчера 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

вчера 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

вчера 11:07 Политика 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

вчера 08:32 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

Рубрика: афиша

20.11.2018 08:01

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ХОРА ПЯТНИЦКОГО

Артисты легендарного хора выступят в КТЦ «Евразия» — они исполнят песни из своего «золотого фонда».

Концерты пройдут 30 ноября и 1 декабря. Хор Пятницкого едет в Новосибирск в рамках программы российского минкульта «Всероссийские филармонические сезоны».

Художественным руководителем хора сейчас работает народная артистка России, лауреат премии правительства России, профессор Александра Пермякова.

«Переосмысление творческого наследия коллектива позволило сделать его сценическое искусство современным, актуальным для зрителей XXI века. Каждое выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства. В своём концерте прославленные артисты подарят зрителям неповторимую встречу с народной музыкой и танцем, исполнят произведения, составляющие золотой фонд Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого», — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

Напомним, в ноябре стало известно о приезде на Транссибирский арт-фестиваль Владимира Познера и Андрея Макаревича.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

вчера 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

вчера 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

вчера 11:07 Политика 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

вчера 08:32 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.10.2018

Стражи наследия и оптимизация

Что ждёт памятники Новосибирской об...

Читать далее
Image
25.10.2017

Noize MC: фитиль вместо Шнура

О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях

Читать далее
Image
21.07.2017

Звезда нового питерского андеграунда RSAC выступит в Новосибирске

Читать далее
Image
01.03.2017

Успех городов: массовые мероприятия, которые вдохновляют

Блошиный рынок, корм для бизонов из новогодних ёлок и горо...

Читать далее
Image
15.08.2016

Охренеть как одиноко

Зачем выходить из комнаты и гуглить Борхеса, слушая ...

Читать далее
Image
18.05.2016

Two Siberians: мешок эффектов

Сибирскость и глобальность в музыке дуэта из Ирк...

Читать далее

Новости по теме

Рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске 15.11.2018 Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium 15.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске