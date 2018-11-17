Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

фото предоставило «Выбери радио»

Очередная «Вечеринка Ретро» состоится уже в эту пятницу, 23 ноября, в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

«Вечеринка Ретро FM» — уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.

23 ноября в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Импульсы», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущие любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть. Сбор гостей в 20:00.

Ежедневно в «Феличите» на Ретро FM 97.0 можно выиграть входные билеты на вечеринку.

Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru. Запрещено для детей.

Напомним, в ноябре стало известно, что впервые в Новосибирске в эфире Ретро FM 97.0 можно выиграть наличные деньги.