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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»
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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»Рубрика: афиша
19.11.2018 17:10
фото предоставило «Выбери радио»
Очередная «Вечеринка Ретро» состоится уже в эту пятницу, 23 ноября, в баварском клубном ресторане «Максимилианс».
«Вечеринка Ретро FM» — уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.
23 ноября в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Импульсы», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущие любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть. Сбор гостей в 20:00.
Ежедневно в «Феличите» на Ретро FM 97.0 можно выиграть входные билеты на вечеринку.
Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru. Запрещено для детей.
Напомним, в ноябре стало известно, что впервые в Новосибирске в эфире Ретро FM 97.0 можно выиграть наличные деньги.
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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»
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