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Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

Рубрика: афиша

19.11.2018 17:10

фото предоставило «Выбери радио»

Очередная «Вечеринка Ретро» состоится уже в эту пятницу, 23 ноября, в баварском клубном ресторане «Максимилианс».

«Вечеринка Ретро FM» — уникальный клубный проект, объединяющий слушателей Ретро FM.

23 ноября в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х в исполнении кавер-группы «Импульсы», весёлые конкурсы, фирменные призы, и, конечно, ведущие любимой радиостанции. А главное — это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть. Сбор гостей в 20:00.

Ежедневно в «Феличите» на Ретро FM 97.0 можно выиграть входные билеты на вечеринку.

Подробности в группе https://vk.com/event98893459 или на сайте nsk.maximilians.ru. Запрещено для детей.

Напомним, в ноябре стало известно, что впервые в Новосибирске в эфире Ретро FM 97.0 можно выиграть наличные деньги.

Теги: СМИ музыка

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Лента новостей

Предложить новость

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

сегодня 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

сегодня 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

сегодня 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

сегодня 16:28 Политика 0 Коммент.

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

сегодня 14:06 Хроника 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

сегодня 08:32 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы

вчера 13:09 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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