«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

фото из группы «Моя Мишель» в соцсети «Вконтакте»

Популярный музыкальный коллектив даст бесплатный концерт в одном из новосибирских торговых центров.

Выступление «Моей Мишели» состоится 24 ноября на сцене торгового центра МЕГА, который в тот день будет праздновать своё 11-летие. Данная музыкальная группа исполняет песни в стиле рок и синти-поп. В 2014 году они одержали победу в конкурсе «Work&Rock Battle», проводят который Илья Лагутенко («Мумий Тролль») и Иван Ургант.

«Моя Мишель» известна такими песнями как «Дура», «Химия» и «Тёмные аллеи».

Напомним, в декабре рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске.