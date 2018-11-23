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«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

Рубрика: афиша

23.11.2018 14:25

фото из группы «Моя Мишель» в соцсети «Вконтакте»

Популярный музыкальный коллектив даст бесплатный концерт в одном из новосибирских торговых центров.

Выступление «Моей Мишели» состоится 24 ноября на сцене торгового центра МЕГА, который в тот день будет праздновать своё 11-летие. Данная музыкальная группа исполняет песни в стиле рок и синти-поп. В 2014 году они одержали победу в конкурсе «Work&Rock Battle», проводят который Илья Лагутенко («Мумий Тролль») и Иван Ургант.

«Моя Мишель» известна такими песнями как «Дура», «Химия» и «Тёмные аллеи».

Напомним, в декабре рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске.

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Молодые бизнесмены соберутся на конгрессе миллионеров в Новосибирске

сегодня 17:35 Бизнес 0 Коммент.

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

сегодня 17:03 Недвижимость 0 Коммент.

Сибирячка провела вечер с мужчиной и спиртным - дело кончилось ранением

сегодня 16:36 Хроника 0 Коммент.

Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

Региональный чемпионат по сквошу «Столица Сибири» пройдёт в Новосибирске

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

сегодня 14:25 Афиша 0 Коммент.

Девять многодетных мам наградили в Новосибирске

сегодня 14:03 Woman 0 Коммент.

Скандальная стена купинской школы могла разрушиться из-за замены окон

сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

«Австрийское» дело жены Юрченко прекратили за сроком давности

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

сегодня 10:13 Общество 0 Коммент.

Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице»

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирские общепиты и магазины померятся ёлками и мишурой

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Пять башенных кранов остановил Ростехнадзор в Новосибирской области

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский драматург победил в международном конкурсе

вчера 17:51 Культура 0 Коммент.

Особенные дети послушают «Тактильную музыку» в Новосибирске

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На Алтае поймали нелегальных торговцев лесом

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака

вчера 15:00 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области разваливается школа

вчера 13:57 Хроника 0 Коммент.

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