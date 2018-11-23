«Моя Мишель» споёт бесплатно для Новосибирцев

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«Моя Мишель» споёт бесплатно для НовосибирцевРубрика: афиша
23.11.2018 14:25
фото из группы «Моя Мишель» в соцсети «Вконтакте»
Популярный музыкальный коллектив даст бесплатный концерт в одном из новосибирских торговых центров.
Выступление «Моей Мишели» состоится 24 ноября на сцене торгового центра МЕГА, который в тот день будет праздновать своё 11-летие. Данная музыкальная группа исполняет песни в стиле рок и синти-поп. В 2014 году они одержали победу в конкурсе «Work&Rock Battle», проводят который Илья Лагутенко («Мумий Тролль») и Иван Ургант.
«Моя Мишель» известна такими песнями как «Дура», «Химия» и «Тёмные аллеи».
Напомним, в декабре рэпер ATL выступит на бесплатном концерте в Новосибирске.
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Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области
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