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Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

Рубрика: общество

20.11.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

Два новосибирских театра объединились, чтобы сделать подарки к Новому году детям без попечения родителей, и ждут поддержки сибиряков.

Благотворительная акция «Будьте добры!» пройдёт в Новосибирске с 19 ноября по 12 января. Всё это время горожане смогут оставлять в специальных колбах подарки и деньги для детей, оставшихся без попечения родителей.

Акция проходит в девятый раз по инициативе актрисы «Красного факела» Дарьи Емельяновой. В этом году к проекту также присоединился театр «Глобус». Деньги и подарки, собранные сибиряками, поступят воспитанникам Дома ребёнка № 1 и Ояшинского дома-интерната.

«Подключаться к акции театры просят всех новосибирцев – ведь стать персональным дедом Морозом, на самом деле, очень просто», — рассказали в пресс-службе театра «Красный факел».

Колбы разместят в фойе театра «Красный факел». В качестве подарков можно приносить моющиеся игрушки, развивающие игры, канцелярские принадлежности и подгузники, в том числе детские больших размеров и взрослые размера М. Кроме того, помочь малышам можно будет, купив одну из лимитированных новогодних открыток, которые выпускает театр.

«Еще два мероприятия в рамках акции пройдут в "КаФе" театра "Красный факел". 11 января состоится игра "Театральная мафия", где вместе со зрителями за стол сядут ведущие актёры театра. А 12 января акция завершится благотворительным концертом, в котором примут участие актёры новосибирских театров», — сообщили организаторы.

Напомним, в ноябре слабовидящим детям подарили книжки с кукольным театром и гимном России.

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