Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

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На вокзале Новосибирск-Главный у артистки пропал чемодан – детский алтайский ансамбль ехал на конкурс.

Не совсем хорошие воспоминания о Новосибирске останутся у 14-летней участницы танцевального ансамбля Алтайского краевого дворца творчества детей и молодёжи. Дети вместе со своим педагогом транзитом через столицу Сибири добирались на всероссийский конкурс во Владимир и ждали своего поезда в одном из залов новосибирского вокзала.

Сопровождающая ансамбль женщина внезапно обратила внимание на подозрительного мужчину, который крутился возле детей. После того как неизвестный направился к выходу, бдительный педагог попросила своих воспитанников проверить, все ли вещи на месте. И тут одна из девочек обнаружила пропажу чемодана.

О происшествии тут же рассказали сотрудникам транспортной полиции. Полицейские уточнили приметы подозреваемого и достаточно быстро обнаружили его в одном из близлежащих круглосуточных развлекательных заведений – злоумышленник сидел в туалете. Но воспользовался мужской комнатой он не по прямому назначению. Рядом с ним стоял уже вскрытый чемодан.

Оказалось, что в багаже артистки находились её концертные костюмы – общей стоимостью 25 тысяч рублей. А похитить их попытался житель Новосибирска – ему 47 лет, 13 раз его судили, а в последний раз ворота зоны закрылись за ним нынешним летом. Хотя, судя по всему, этот раз не был последним — если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание за кражу, рассказали в транспортной полиции.

Напомним, в ноябре в суд передано дело новосибирца, выбросившего свою собутыльницу с 10-го этажа.