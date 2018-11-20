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Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

Рубрика: общество

20.11.2018 04:04

фото с сайта pixabay.com

20 ноября отмечается Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, и Новосибирск не остался в стороне.

Большинство организаций, которые готовы предоставить бесплатную юридическую помощь, будут работать с 9 до 18 часов без обеда. Перечень региональных отделений Ассоциации юристов России и контакты для связи доступны по ссылке.

Также областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» окажет бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним и их законным представителям. Юрист будет принимать с 14 до 18 часов. Узнать адрес и телефоны можно на сайте организации.

Напомним, в июне 2017 года юристы также оказывали помощь жителям Новосибирска бесплатно.

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Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Легендарная вечеринка «Ретро FM» пройдёт в эту пятницу в «Максимилиансе»

вчера 17:10 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

вчера 16:28 Политика 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

вчера 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

вчера 11:42 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

вчера 11:07 Политика 0 Коммент.

Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

вчера 10:14 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вернула лидерство над москвичами

вчера 08:32 Общество 0 Коммент.

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