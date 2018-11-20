Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

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20 ноября отмечается Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, и Новосибирск не остался в стороне.

Большинство организаций, которые готовы предоставить бесплатную юридическую помощь, будут работать с 9 до 18 часов без обеда. Перечень региональных отделений Ассоциации юристов России и контакты для связи доступны по ссылке.

Также областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» окажет бесплатную юридическую помощь несовершеннолетним и их законным представителям. Юрист будет принимать с 14 до 18 часов. Узнать адрес и телефоны можно на сайте организации.

Напомним, в июне 2017 года юристы также оказывали помощь жителям Новосибирска бесплатно.