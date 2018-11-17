Новосибирцы снова поспорят о новом мэре

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Форум «Что должен делать новый мэр» пройдёт в Новосибирске; на первой встрече городские активисты обсудили, какой мэр нужен городу.

В лофт-парке «Подземка» в субботу, 24 ноября пройдёт городской форум, участники которого намерены обсудить или даже поспорить по поводу задач, которые в первую очередь должен будет решить новый новосибирский градоначальник.

Как рассказал журналисту Сиб.фм один из организаторов дискуссии, предприниматель и общественник Дмитрий Холявченко, задача форума — привлечь внимание к выборам мэра и к текущей общественно-политической ситуации в Новосибирске.

«Наша итоговая цель — не допустить того, чтобы в результате кулуарного сговора на выборах не было ни одного кандидата, за которого можно бы было голосовать. Ближайшее мероприятие будет посвящено общему обзору ситуации, поиску понимания того, что должен делать нормальный мэр. На последующих встречах будут разбираться конкретные проблемы городского хозяйства — градостроительство, транспорт, улично-дорожная сеть, бюджет города, административная реформа мэрии и эффективность её работы», — уточнил общественник.

Своё участие в субботней встрече подтвердили депутаты горсовета Игорь Салов, Вячеслав Илюхин, Наталья Пинус, Александр Фельдбуш и Дмитрий Прибаловец. Кроме них выступят руководитель филиала Фонда развития гражданского общества, доктор социологических наук Константин Антонов и общественник и юрист Евгений Митрофанов.

Напомним, в ноябре мэр Анатолий Локоть обнародовал фамилии потенциальных кандидатов от КПРФ на кресло руководителя города.