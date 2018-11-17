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Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

Рубрика: общество

19.11.2018 17:39

фото с сайта wallpaperhi.com

Синоптики рассказали, что принесут в Новосибирскую область циклоны и в какой день водителям нужно быть внимательными.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили прогнозы погоды на ближайшие трое суток, 20-22 ноября. Все дни будет идти небольшой снег.

Во вторник, 20 ноября, ночью ожидается -11…-13 градусов, с потеплением к утру. Днём прогнозируют -5…-7 градусов. Ветер будет довольно мягкий, юго-западный, с силой 5-10 метров в секунду. Однако местами будут порывы до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица – водителям следует быть внимательней. 

В среду, 21 ноября, ночные температуры составят -5…-7 градусов. Днём обещают -3…-5. Ветер вновь юго-западный, с силой в 5-10 метров в секунду. 

В ночь на четверг, 22 ноября, температура составит также -5…-7 градусов. А вот днём будет потеплее, чем в предыдущий день: -1…-3 градуса. Ветер аналогичен двум предшествующим дням.

«В ближайшие трое суток погоду Новосибирской области и города Новосибирска будут определять циклоны с Атлантики. Эти воздушные массы принесут с северо-запада довольно мягкую, умеренно-морозную погоду, со снегопадами, метелями, небольшим усилением ветра», — прокомментировали синоптики.

Напомним, в прошлую пятницу, 16 ноября, в Новосибирске было резкое похолодание.

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