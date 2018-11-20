Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

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Новосибирец придумал новый способ не рассчитываться с партнёром по бизнесу и ограбил сам себя — за ложный донос он пойдёт под суд.

В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, решившего не отдавать долг своему партнёру по бизнесу. Чтобы не расставаться с заёмными деньгами в размере более 2 миллионов рублей, новосибирец инсценировал в отношении себя разбойное нападение. Однако мнимый разбой попал под прицелы камер видеонаблюдения одного из окрестных домов.

Затем мужчина обратился в полицию, «чем нарушил нормальную работу сотрудников полиции, которые в силу должностных обязанностей были вынуждены заниматься проверкой заведомо ложного сообщения, отвлекая силы и внимание от борьбы с действительными преступлениями», отмечает прокуратура Новосибирской области.

В результате проверки сообщения от якобы пострадавшего новосибирца и был выявлен факт ложного доноса. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что накануне в Новосибирске женщина украла из подъезда коляску стоимостью в три тысячи рублей, её вскоре задержала полиция.