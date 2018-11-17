Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

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Стали известны сроки установки памятника Сталину в НовосибирскеРубрика: общество
19.11.2018 13:08
фото из архива sib.fm
Новосибирские общественники и городские власти сумели договориться об установке памятника Сталину, однако все обязанности по монтажу и его содержанию лягут на плечи КПРФ.
Инициативная группа, которая уже не первый год добивается установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске, всё-таки приняла предложение обкома КПРФ — бюст советскому лидеру появится на территории обкома на улице Большевистской, 29.
«В связи с отказом мэрии в согласовании установки памятника И. В. Сталину на публичной территории принять предложение бюро обкома КПРФ установить памятник на его частной территории», — цитирует сообщение общественников «Интерфакс».
В настоящее время они уже подготовили договор, согласно которому региональное отделение КПРФ должно установить памятник в соответствии с проектом в срок до 9 мая 2019 года за счёт собственных средств. В их обязанности также войдут содержание памятника, установка освещения и видеонаблюдения, а также восстановление и круглосуточная охрана в том случае, если памятник будет повреждён вандалами. При этом собственником памятника останется представитель инициативной группы Алексей Денисюк, который сможет проходить к памятнику в любое время, а также проводить возле него публичные мероприятия.
Напомним, что 9 ноября художественный совет Новосибирска не согласовал установку памятника Сталину у Дома офицеров, предложив в качестве альтернативного места частную территорию обкома КПРФ — инициативная группа тогда с этим вариантом не согласилась.
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