«Я тебя изуродую»: новосибирским абьюзером заинтересовались москвичи

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Рубрика: woman, общество

19.11.2018 16:28

фото с сайта pixabay.com

Жительница Новосибирска, пострадавшая от домашнего насилия, попала в поле зрения общественников – те обратились в СК и Генпрокуратуру.

26-летняя жительница Новосибирска Татьяна Карелина стала одной из подопечных правозащитного проекта «Зона права». Девушка позвонила на горячую линию организации, рассказав ужасающую историю домашнего насилия. Активисты передали информацию в Следственный комитет и Генпрокуратуру, сообщает «Медиазона».

Об истории Татьяны Сиб.фм писал ранее. Её молодой человек – профессиональный спортсмен — нередко проявлял агрессию, а два раза жестоко избил сибирячку. После одного из этих случаев девушка получила сотрясение мозга.

«Повёз меня по всему городу катать, угрожать, всякие ужасные слова говорить, привез меня на кладбище. Сказал: "Если ты со мной не будешь, то тебя ждет это место, я тебя изуродую», — рассказала порталу Татьяна.

Угрозы и рукоприкладство со стороны парня продолжались даже после того, как молодые люди расстались. Пострадавшая не раз обращалась в полицию, однако правоохранители отклоняли её заявления.

«Мне сразу сказали — если вы хотите с него что-то получить, вы можете идти и обращаться в суд, подавайте иск, нанимайте адвоката, платите все издержки. Это мне в полиции сказали», — рассказала Татьяна Карелина сайту «Медиазона».

Как выяснилось, Татьяна была не первой жертвой молодого человека. От его действий пострадала как минимум ещё одна девушка, с которой тот встречался ранее. Подвергнется ли кто-то ещё насилию со стороны новосибирского спортсмена, теперь зависит от следователей и прокуроров.

Напомним, в ноябре в результате опросов выяснилось, что домогательствам на работе подвергается каждый третий житель Новосибирска.

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

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