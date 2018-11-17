Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

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Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикераРубрика: проиcшествия
19.11.2018 14:06
фото с сайта pixabay.com
Несколько предсмертных записок обнаружили в квартире и кабинете вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко, трагически погибшего под окнами своего дома.
Следователи обнаружили несколько предсмертных записок в квартире и рабочем кабинете вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко, тело которого нашли возле его дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой СУ СК.
По словам следователей, послания депутата могут свидетельствовать «о том, что его уход из жизни носит добровольный характер».
«По предварительным данным, потерпевший выпал с балкона лестничного марша, расположенного на двенадцатом этаже. В настоящее время опрашиваются соседи, консьержка, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего», — рассказали в СУ СК по Красноярскому краю.
Напомним, вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома, его тело нашли утром 19 ноября.
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