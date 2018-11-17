Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

фото с сайта Новосибирского метрополитена

Между работниками и начальством Новосибирского метрополитена разгорается нешуточный конфликт – об этом рассказали в СМИ.

В мэрию Новосибирска поступают письма с противоречивыми отзывами о руководителе городского метрополитена Аркадии Чмыхайло. В том числе – с просьбой о его отставке, сообщили местные СМИ.

В июне порядка 50 работников Новосибирского метрополитена направили на имя мэра Анатолия Локтя коллективное письмо, в котором высказали недовольство работой своего руководителя и потребовали его отставки. Среди их претензий – неоправданно раздутый штат службы безопасности, на который за последние годы значительно выросли расходы, несоблюдение сроков капремонта, замена штата, а также напряжённая психологическая обстановка в организации.

В ответ в мэрии сообщили, что, по результатам проверки, должности сотрудников Новосибирского метрополитена соответствуют их квалификации. При этом в муниципалитете согласились со срывом сроков капремонта. Однако сам Чмыхайло объяснил нарушения несвоевременной поставкой комплектующих.

Между тем 30 октября в мэрию поступило другое письмо – в нём несколько сотен работников новосибирской подземки положительно отозвались о своём руководителе.

«В департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поступило письмо профсоюзного комитета МУП "Новосибирский метрополитен", подписанное 718 работниками предприятия, о положительной оценке деятельности Аркадия Чмыхайло в качестве руководителя предприятия», — сказано в одном из ответов мэрии Новосибирска.

Аркадий Чмыхайло поступил на службу в метрополитен в 2015 году. До назначения начальником предприятия он возглавлял службу безопасности подземки. Ранее он руководил пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, в октябре Новосибирский метрополитен попросил поднять цену на проезд.