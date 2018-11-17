5 баллов
-12
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

17.11.2018 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

17.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

16.11.2018 Общество 1 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

Рубрика: общество

19.11.2018 13:22

фото с сайта Новосибирского метрополитена

Между работниками и начальством Новосибирского метрополитена разгорается нешуточный конфликт – об этом рассказали в СМИ.

В мэрию Новосибирска поступают письма с противоречивыми отзывами о руководителе городского метрополитена Аркадии Чмыхайло. В том числе – с просьбой о его отставке, сообщили местные СМИ. 

В июне порядка 50 работников Новосибирского метрополитена направили на имя мэра Анатолия Локтя коллективное письмо, в котором высказали недовольство работой своего руководителя и потребовали его отставки. Среди их претензий – неоправданно раздутый штат службы безопасности, на который за последние годы значительно выросли расходы, несоблюдение сроков капремонта, замена штата, а также напряжённая психологическая обстановка в организации.

В ответ в мэрии сообщили, что, по результатам проверки, должности сотрудников Новосибирского метрополитена соответствуют их квалификации. При этом в муниципалитете согласились со срывом сроков капремонта. Однако сам Чмыхайло объяснил нарушения несвоевременной поставкой комплектующих.

Между тем 30 октября в мэрию поступило другое письмо – в нём несколько сотен работников новосибирской подземки положительно отозвались о своём руководителе.

«В департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поступило письмо профсоюзного комитета МУП "Новосибирский метрополитен", подписанное 718 работниками предприятия, о положительной оценке деятельности Аркадия Чмыхайло в качестве руководителя предприятия», — сказано в одном из ответов мэрии Новосибирска.

Аркадий Чмыхайло поступил на службу в метрополитен в 2015 году. До назначения начальником предприятия он возглавлял службу безопасности подземки. Ранее он руководил пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области.

Напомним, в октябре Новосибирский метрополитен попросил поднять цену на проезд.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

17.11.2018 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

17.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

16.11.2018 Общество 1 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.05.2018

Реставрация на миллион

Как памятники архитектуры и культуры выживают в ...

Читать далее
Image
17.05.2018

В режиме ожидания

Ни штрафы, ни проверки мэрии не могут повлиять на простой ...

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
19.02.2018

С чего начнётся новое метро: итоги опроса Сиб.фм

Как...

Читать далее
Image
02.11.2017

Умка без мамы

Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...

Читать далее
Image
26.09.2017

Сколько стоит умереть

Бесплатные похороны, 2ГИС на кладбище и «серые» аг...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы вчера 13:09 В поезде новосибирского метро отметили юбилей 16.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске