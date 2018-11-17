Скандальный застройщик отвоёвывает "школьный" бизнес-центр у Локтя

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Застройщик, которому мэр Анатолий Локоть запретил строить бизнес-центр возле школы, подал на главу города в суд.

ООО «АльянсСтрой» подала в арбитражный суд Новосибирской области иск в отношении Анатолия Локтя с требованием разрешить строительные работы возле лицея № 22 «Надежда Сибири». Компания прекратила возведение бизнес-центра по распоряжению мэра.

Как сообщает «Континент Сибирь», застройщик рассчитывает признать распоряжение градоначальника недействительным. По мнению представителей компании, действия мэра противоречат градостроительному кодексу России.

Заседание по делу состоится 3 декабря.

Напомним, распоряжение остановить возведение бизнес-центра возле школы Анатолий Локоть подписал в октябре. Вслед за этим был уволен начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий Мотыга.

История скандальных строек возле «Надежды Сибири» началась в 2008 году, когда одна из строительных компаний города заключила с мэрией договор о строительстве возле лицея школьного стадиона с двухуровневой парковкой, а также девятиэтажного бизнес-центра.