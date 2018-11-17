Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

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Сотрудники сайта «Авито» проанализировали вторичный рынок самых маленьких однокомнатных квартир в Новосибирске – в рейтинг попали весьма любопытные предложения.

Самая дорогая в Новосибирске малогабаритная однокомнатная квартира, выставленная на «Авито», стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. Находится она в Нижней зоне Академгородка. Площадь этой студии – 14,9 квадратных метра. Особенность квартиры – она расположена на первом этаже, в ней можно сделать отдельный вход и открыть, например, магазин.

Самой уютной эксперты сайта признали студию на улице Пархоменко в Ленинском районе. Её хозяин переезжает в другой город, и поэтому оставляет всю обстановку новому владельцу. Несмотря на небольшую площадь – 13 «квадратов», в студии есть буквально всё, что нужно для комфортной жизни.

Малосемейка в Кировском районе за 1 миллион 50 тысяч выделяется своим застеклённым балконом. Находится она на девятом этаже панельного дома. За такую же цену можно купить и малогабаритную квартиру в самом центре Новосибирска – в двух шагах от площади Ленина. Эта квартира расположена на первом этаже панельной девятиэтажки. Площадь обеих квартир 15 квадратных метров.

И, наконец, самая доступная квартира. Студия недалеко от станции метро «Заельцовская» стоит ровно миллион рублей. Её площадь 15 «квадратов», а находится она в новой кирпичной трёхэтажке. Продавец особо отметил наличие дружных соседей.

Напомним, в ноябре в Новосибирске опубликовали рейтинг самых дорогих пентхаусов.