Травникову не понравилось качество уборки снега в Новосибирске

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Травникову не понравилось качество уборки снега в НовосибирскеРубрика: общество
19.11.2018 13:58
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Губернатор собрал оперативное совещание – Новосибирск завалило снегом, а горожане завалили правительство жалобами.
На прошедшее утром 19 октября совещание были приглашены члены правительства региона, руководители областных исполнительных органов и главы муниципальных образований региона.
По словам Андрея Травникова, каждый день количество жалоб жителей столицы Сибири на качество и темпы уборки снега растёт.
«Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололёдной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть», — считает губернатор.
Действительно, социальные сети буквально завалены гневными отзывами новосибирцев на отвратительную работу дорожных служб. Горожане утверждают, что даже на центральных улицах по утрам они вынуждены протаптывать тропинки – как в лесу. Кроме этого, нормально передвигаться по городу мешают многочисленные наледи, образовавшиеся из-за частых перепадов температуры.
В правительстве рассказали, что в прошедшие сутки в городе работало 552 единицы дорожной техники, а около пяти тысяч километров областных дорог было обработано противогололёдными материалами.
В конце совещания Андрей Травников попросил всех глав муниципальных образований региона повнимательнее отнестись к ситуации со снегом на дорогах – в первую очередь, на тех, где проходят школьные маршруты.
Напомним, в ноябре из-за снегопадов Новосибирск постоянно парализуют автомобильные пробки.
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