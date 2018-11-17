Травникову не понравилось качество уборки снега в Новосибирске

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Губернатор собрал оперативное совещание – Новосибирск завалило снегом, а горожане завалили правительство жалобами.

На прошедшее утром 19 октября совещание были приглашены члены правительства региона, руководители областных исполнительных органов и главы муниципальных образований региона.

По словам Андрея Травникова, каждый день количество жалоб жителей столицы Сибири на качество и темпы уборки снега растёт.

«Обращаю внимание на необходимость усиления работы по уборке снега и антигололёдной обработке пешеходных маршрутов на улицах Новосибирска. Резервы есть», — считает губернатор.

Действительно, социальные сети буквально завалены гневными отзывами новосибирцев на отвратительную работу дорожных служб. Горожане утверждают, что даже на центральных улицах по утрам они вынуждены протаптывать тропинки – как в лесу. Кроме этого, нормально передвигаться по городу мешают многочисленные наледи, образовавшиеся из-за частых перепадов температуры.

В правительстве рассказали, что в прошедшие сутки в городе работало 552 единицы дорожной техники, а около пяти тысяч километров областных дорог было обработано противогололёдными материалами.

В конце совещания Андрей Травников попросил всех глав муниципальных образований региона повнимательнее отнестись к ситуации со снегом на дорогах – в первую очередь, на тех, где проходят школьные маршруты.

Напомним, в ноябре из-за снегопадов Новосибирск постоянно парализуют автомобильные пробки.