В физматшколе НГУ прошло посвящение

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СУНЦ НГУ

Новые ФМШата съели щепотку соли и коснулись штандарта – этой традиции уже 40 лет.

Как всегда, посвящение прошло 19 ноября, в день рождения двух великих учёных — Михаила Ломоносова и Михаила Лаврентьева. После выступления директора СУНЦ НГУ Николая Яворского, наиболее отличившимся ученикам вручили стипендии фонда имени Лаврентьева и Института ядерной физики СО РАН.

«Сегодня важное событие в вашей жизни. В этот день вы становитесь настоящими физматшкольниками. Физматшкола — это источник движения, это драйв познания, это то, что позволяет обретать уверенность в своих силах. Когда вы окончите физматшколу, то почувствуете, какая мы большая и сплочённая семья. И потом, где бы вы ни находились, вы узнаете друг друга по глазам. Физматшкольника видно за версту. Глаза у него блестят, в них — страсть. И вот эту страсть, это желание надо сохранить на всю жизнь. Тогда ваша жизнь будет наполненной, красивой, ценной и, что самое важное, результативной. Вы состоитесь», — сказал Николай Яворский.

Обряд посвящения по обыкновению проходил в полумраке – на сцену вышел магистр, декан мехмата университета Игорь Марчук. После того, как магистр зачитал слова клятвы, на сцену вынесли соль — символ тяжкого пути познания, кристальной чистоты помыслов и абсолютной истины, и штандарт с надписью «Светя другим, сгораю сам» — символ творческого огня и преданности народу, рассказали в НГУ.

Затем посвящаемым необходимо было коснуться штандарта, съесть щепотку соли и преклонить колено перед магистром, который касался их жезлом.



Церемония посвящения, в которой участвовало более 300 учеников, закончилась исполнением неофициального гимна, написанного выпускниками физматшколы, и возложением цветов к памятнику Михаилу Лаврентьеву.

Напомним, в ноябре физматшкола НГУ провела олимпиаду, участникам которой предложили разгадать тайну меча Гарри Поттера.



