Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

Лента новостейПредложить новость
Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке
Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях
Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего домаРубрика: политика
19.11.2018 11:07
фото с сайта Законодательного собрания Красноярского края
Труп первого заместителя председателя заксобрания Красноярского края Алексея Клешко нашли под окнами дома в центре города.
Тело вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко нашли в краевом центре возле дома на улице Декабристов. О трагедии стало известно 19 ноября в 7 часов утра по местному времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, первый заместитель председателя краевого парламента выпал из окна 12 этажа.
Алексей Клешко родился в 1970 году в Абакане. Имеет неоконченное высшее образование Красноярского государственного университета по специальности «журналистика». По профессии Клешко работал с 1991 по 1995 год – он был корреспондентом и главным редактором на радио. В 1996 году начал политическую карьеру, став депутатом Красноярского горсовета.
За два дня до гибели политик опубликован в соцсетях пост, в котором поделился впечатлениями от посещения Успенского монастыря.
«Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!» — написал вице-спикер.
Примечательно, что в мае 2017 года из окна этого же дома с 17 этажа выпал вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин.
Напомним, в октябре в Новосибирске скончался старейший поэт и журналист.
Комментарии
Лента новостей
Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке
Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях
Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара
Статьи по теме
Время важных решений
Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...
Искать и не сдаваться
Можно ли найти следы, ведущие к семье новосибирског...
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Новости по теме
Популярное