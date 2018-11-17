Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

фото с сайта Законодательного собрания Красноярского края

Труп первого заместителя председателя заксобрания Красноярского края Алексея Клешко нашли под окнами дома в центре города.

Тело вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко нашли в краевом центре возле дома на улице Декабристов. О трагедии стало известно 19 ноября в 7 часов утра по местному времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, первый заместитель председателя краевого парламента выпал из окна 12 этажа.

Алексей Клешко родился в 1970 году в Абакане. Имеет неоконченное высшее образование Красноярского государственного университета по специальности «журналистика». По профессии Клешко работал с 1991 по 1995 год – он был корреспондентом и главным редактором на радио. В 1996 году начал политическую карьеру, став депутатом Красноярского горсовета.

За два дня до гибели политик опубликован в соцсетях пост, в котором поделился впечатлениями от посещения Успенского монастыря.

«Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!» — написал вице-спикер.

Примечательно, что в мае 2017 года из окна этого же дома с 17 этажа выпал вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин.

Напомним, в октябре в Новосибирске скончался старейший поэт и журналист.