5 баллов
-12
65.99 74.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

17.11.2018 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

17.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

16.11.2018 Общество 1 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома

Рубрика: политика

19.11.2018 11:07

фото с сайта Законодательного собрания Красноярского края

Труп первого заместителя председателя заксобрания Красноярского края Алексея Клешко нашли под окнами дома в центре города.

Тело вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко нашли в краевом центре возле дома на улице Декабристов. О трагедии стало известно 19 ноября в 7 часов утра по местному времени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, первый заместитель председателя краевого парламента выпал из окна 12 этажа.

Алексей Клешко родился в 1970 году в Абакане. Имеет неоконченное высшее образование Красноярского государственного университета по специальности «журналистика». По профессии Клешко работал с 1991 по 1995 год – он был корреспондентом и главным редактором на радио. В 1996 году начал политическую карьеру, став депутатом Красноярского горсовета.

За два дня до гибели политик опубликован в соцсетях пост, в котором поделился впечатлениями от посещения Успенского монастыря.

«Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!» — написал вице-спикер.

Примечательно, что в мае 2017 года из окна этого же дома с 17 этажа выпал вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин.

Напомним, в октябре в Новосибирске скончался старейший поэт и журналист.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Работники новосибирской подземки пожаловались на шефа

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки установки памятника Сталину в Новосибирске

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирца задержали в туалете с детскими костюмами

сегодня 12:21 Хроника 0 Коммент.

Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

Очередной поток фекалий накрыл город под Новосибирском

сегодня 06:01 Хроника 0 Коммент.

Солженицын, соболи и одна суровая физкультура – Итоги Сиб.фм

вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

Локоть назвал возможных кандидатов в мэры от КПРФ

вчера 12:49 Политика 0 Коммент.

Двойная радуга и призраки: новосибирцы рассказали о самых необычных видениях

вчера 10:23 Общество 0 Коммент.

МЧС предостерегло новосибирцев от зимней рыбалки

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Сибирь» вырвала победу у соперника на последних минутах игры

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

Ирина Слуцкая приучит новосибирцев ходить по-скандинавски

17.11.2018 Общество 1 Коммент.

На Транссибирском арт-фестивале выступят Познер и Макаревич

17.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

17.11.2018 Общество 0 Коммент.

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс»

16.11.2018 Общество 0 Коммент.

Торговый комплекс на бывшей «барахолке» закрыли из-за опасности пожара

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

16.11.2018 Общество 1 Коммент.

Новосибирца осудят за разбрасывание женщинами

16.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
09.10.2018

Борьба за светлое будущее

Как разногласия по поводу строительства мус...

Читать далее
Image
28.09.2018

Время важных решений

Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...

Читать далее
Image
27.09.2018

Искать и не сдаваться

Можно ли найти следы, ведущие к семье новосибирског...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
29.08.2018

Преображение Кировского

Первый фестиваль городских окраин Ultima Thul...

Читать далее

Новости по теме

В Москве умер русский «Джимми Хендрикс» 16.11.2018 Известный российский учёный умер в Новосибирске 09.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Красноярских следователей обеспокоила аварийная посадка «Боинга»

Image

Поездка на снегоходе обернулась сибиряку гибелью на дне озера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Кабачковый извращенец напугал девочку в Новосибирске