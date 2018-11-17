Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

стоп-кадр видео Анны Новиковой на YouTube

Драка экзотических обезьян попала на видео на YouTube – колобусы выясняли, кому воспитывать детёныша.

Ролик с битвой восточных колобусов из Новосибирского зоопарка сняла жительница города Анна Новикова. Сибирячка побывала в зверинце в воскресенье, 18 ноября, и выложила запись на своём YouTube-канале.

Как пояснила женщина, животные сражались за право воспитывать детёныша.

«Борьба восточных колобусов за малыша», — написала автор ролика.

В драке принимали участие двое животных, однако время от времени в спор вмешивался третий. Была ли «битва» семейной «разборкой» двух родителей, неизвестно.

Напомним, в ноябре для медведей из Новосибирского зоопарка сварили варенье.