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Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

19.11.2018 11:42

стоп-кадр видео Анны Новиковой на YouTube

Драка экзотических обезьян попала на видео на YouTube – колобусы выясняли, кому воспитывать детёныша.

Ролик с битвой восточных колобусов из Новосибирского зоопарка сняла жительница города Анна Новикова. Сибирячка побывала в зверинце в воскресенье, 18 ноября, и выложила запись на своём YouTube-канале.

Как пояснила женщина, животные сражались за право воспитывать детёныша.

«Борьба восточных колобусов за малыша», — написала автор ролика.

В драке принимали участие двое животных, однако время от времени в спор вмешивался третий. Была ли «битва» семейной «разборкой» двух родителей, неизвестно.

Напомним, в ноябре для медведей из Новосибирского зоопарка сварили варенье.

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17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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17.11.2018 Общество 1 Коммент.

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17.11.2018 Общество 0 Коммент.

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