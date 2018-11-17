Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопарке

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Восточные колобусы сразились за «ребёнка» в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
19.11.2018 11:42
стоп-кадр видео Анны Новиковой на YouTube
Драка экзотических обезьян попала на видео на YouTube – колобусы выясняли, кому воспитывать детёныша.
Ролик с битвой восточных колобусов из Новосибирского зоопарка сняла жительница города Анна Новикова. Сибирячка побывала в зверинце в воскресенье, 18 ноября, и выложила запись на своём YouTube-канале.
Как пояснила женщина, животные сражались за право воспитывать детёныша.
«Борьба восточных колобусов за малыша», — написала автор ролика.
В драке принимали участие двое животных, однако время от времени в спор вмешивался третий. Была ли «битва» семейной «разборкой» двух родителей, неизвестно.
Напомним, в ноябре для медведей из Новосибирского зоопарка сварили варенье.
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