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«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

Рубрика: общество

20.11.2018 16:49

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Пока новая опция работает в тестовом режиме — все данные шифруются с помощью персонального ключа OpenPGP.

Скачав архив, зарегистрированные во «ВКонтакте» пользователи могут посмотреть, какая информация о них хранится на серверах этой социальной сети.

«Многие пользователи спрашивали нас о том, какие данные хранятся на серверах "ВКонтакте", как они обрабатываются, и для чего могут использоваться. Недавно мы представили упрощённую версию "Политики конфиденциальности" и подробно рассказали о работе с пользовательскими данными в специальном разделе "Защита данных"», — рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.

При этом не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах соцсети, сообщает блок «ВКонтакте».

«Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте". Пока выгрузка работает в тестовом режиме, и мы продолжаем её совершенствовать», — говорит представитель соцсети.

Запросить архив со своими данными можно здесь.

Напомним, в сентябре «ВКонтакте» приступила к реформе безопасности.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Барнаулец заставил экс-жену превратить «однушку» в пограничную зону

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

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