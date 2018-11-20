«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

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«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себеРубрика: общество
20.11.2018 16:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Пока новая опция работает в тестовом режиме — все данные шифруются с помощью персонального ключа OpenPGP.
Скачав архив, зарегистрированные во «ВКонтакте» пользователи могут посмотреть, какая информация о них хранится на серверах этой социальной сети.
«Многие пользователи спрашивали нас о том, какие данные хранятся на серверах "ВКонтакте", как они обрабатываются, и для чего могут использоваться. Недавно мы представили упрощённую версию "Политики конфиденциальности" и подробно рассказали о работе с пользовательскими данными в специальном разделе "Защита данных"», — рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.
При этом не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах соцсети, сообщает блок «ВКонтакте».
«Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте". Пока выгрузка работает в тестовом режиме, и мы продолжаем её совершенствовать», — говорит представитель соцсети.
Запросить архив со своими данными можно здесь.
Напомним, в сентябре «ВКонтакте» приступила к реформе безопасности.
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