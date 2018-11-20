Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

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Анна Цивилёва помогла потерявшей сознание пассажирке – это уже не первый подобный случай, произошедший с ней в полёте.

Об инциденте стало известно из сообщения в Instagram. В аккаунте компании «Колмар Груп», председателем совета директоров которой является Цивилёва, 19 ноября рассказали о случае, произошедшем на борту самолёта авиакомпании «Japan Airlines».

Лайнер направлялся из токийского аэропорта Нарита в Москву. Во время полёта одной из пассажирок внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров была супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилёва – она, не растерявшись, поспешила на помощь упавшей в обморок соседке по рейсу и привела её в чувство.

Представители «Japan Airlines» в письме поблагодарили Анну Цивилёву за её поступок.

В «Колмар Груп» рассказали, что это уже четвёртый подобный случай, когда Анна Цивилёва оказывает медицинскую помощь на борту самолёта.

«Это яркий пример того, как сильный руководитель, лидер, ведущий за собой мощную команду, всегда остается чутким и отзывчивым человеком, готовым помочь, когда это необходимо. Нередко журналисты задают вопрос Анне Цивилёвой, помогает ли в жизни и работе медицинское образование. Конечно помогает! Ведь для врача спасать людей – это призвание, даже если он находится на высоте 10 тысяч метров. Кроме того, это помогает в работе, ведь она координирует работу по социальной ответственности компании «Колмар». Но главное даже не это. Главное – в любой ситуации оставаться настоящим человеком», — написано в Instagram.

Напомним, в ноябре следственные органы приступили к выяснению причин аварийной посадки самолёта, направлявшегося из Москвы в Норильск.