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Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

Рубрика: наука

20.11.2018 14:48

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ МЕШАЛКИНА

В Новосибирске разработали искусственный заменитель клапана, который предназначен для детской хирургии – аналогов в России у него нет.

Особенность биопротеза в том, что он очень слабо подвержен кальцификации, а это значит, что число повторных операций уменьшится.

В нашей стране каждый год врождённую патологию сердечно-сосудистой системы находят более чем у 430 тысяч детей. И с самого рождения таким детям необходимо корректировать порок, то есть с помощью операции создавать в лёгких оптимальный кровоток.

Как рассказала детский сердечно-сосудистый хирург Наталия Ничай, к сожалению, у маленьких пациентов протезы лёгочной артерии быстро выходят из строя и требуют реимплантации.

«Это связано с ростом ребёнка: протез перестаёт соответствовать размеру сердца и потребностям организма. Но основной причиной дисфункции протеза является кальцификация — отложение солей кальция в биоматериале протеза в силу метаболических особенностей организма ребёнка. Из-за прогрессирующей кальцификации створок искусственного клапана протез перестаёт работать. По этим причинам пациентам с врождёнными пороками сердца приходится менять протезы несколько раз в течение жизни», — говорит хирург.

Биопротезы изготовлены из очищенной и обработанной ярёмной вены быка.

«Отсутствие швов исключает дополнительные источники накопления кальция. Обработку производили с применением новой уникальной технологии антикальциевой защиты. Для этого использовали бисфосфонаты — препараты, блокирующие накопление фосфатов кальция. Эти препараты, ранее никогда не применявшиеся в кардиохирургии, позволяют в три раза уменьшить степень кальцификации», — продолжает Наталия Ничай.

Результаты доклинических испытаний на экспериментальных животных показали, что новый биоклапан действительно в меньшей степени подвержен накоплению кальция, рассказали в клинике Мешалкина.

Напомним, в ноябре стало известно, что строительство онкологического диспансера в Новосибирске отложено до 2020 года.

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