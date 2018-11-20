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Экс-солистка «Тату» поддержала школьника-жертву издевательств из Барнаула

Рубрика: общество, проиcшествия

20.11.2018 15:36

фото со страницы Елены Катиной в соцсети Instagram

Известная певица Елена Катина поддержала барнаульского мальчика, который стал жертвой буллинга в местной школе.

История об издевательствах над учеником одной из барнаульских школ постепенно обращает на себя всё большее внимание общественности. Всё началось с того, что женщина написала в соцсетях, что над её сыном-восьмиклассником издеваются другие ученики. Последней каплей стало, когда ребёнок пришёл домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Учителя же говорили матери, что её сын просто слишком обидчивый.

В итоге в мэрии Барнаула создали межведомственную комиссию по данному делу. Туда вошли в том числе психологи, полицейские и региональный уполномоченный по правам ребёнка. Мать тем временем добилась от прокуратуры проверки той злосчастной школы. Даже детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова не обошла ситуацию стороной и взялась за дело.

Но эту историю заметили и звёзды шоу-бизнеса. Бывшая участница группы «Тату», сольная певица Елена Катина опубликовала на своей странице в Instagram видео, где выражает поддержку пострадавшему от травли мальчику. Артистка посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых, и дала директору напутствие проконтролировать ситуацию.

«Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», — подчеркнула певица.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области прошёл молодёжный форум «PROрегион» – главной его темой стала борьба с травлей в коллективе.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

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