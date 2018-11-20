Экс-солистка «Тату» поддержала школьника-жертву издевательств из Барнаула

фото со страницы Елены Катиной в соцсети Instagram

Известная певица Елена Катина поддержала барнаульского мальчика, который стал жертвой буллинга в местной школе.

История об издевательствах над учеником одной из барнаульских школ постепенно обращает на себя всё большее внимание общественности. Всё началось с того, что женщина написала в соцсетях, что над её сыном-восьмиклассником издеваются другие ученики. Последней каплей стало, когда ребёнок пришёл домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Учителя же говорили матери, что её сын просто слишком обидчивый.

В итоге в мэрии Барнаула создали межведомственную комиссию по данному делу. Туда вошли в том числе психологи, полицейские и региональный уполномоченный по правам ребёнка. Мать тем временем добилась от прокуратуры проверки той злосчастной школы. Даже детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова не обошла ситуацию стороной и взялась за дело.

Но эту историю заметили и звёзды шоу-бизнеса. Бывшая участница группы «Тату», сольная певица Елена Катина опубликовала на своей странице в Instagram видео, где выражает поддержку пострадавшему от травли мальчику. Артистка посоветовала детям не бояться просить помощи у взрослых, и дала директору напутствие проконтролировать ситуацию.

«Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», — подчеркнула певица.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области прошёл молодёжный форум «PROрегион» – главной его темой стала борьба с травлей в коллективе.