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«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

Рубрика: политика, общество

20.11.2018 11:27

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ FACEBOOK

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил в Госдуме РФ с речью о том, что нужно укрепить статус мегаполиса Новосибирска; глава города уверен, что смог заинтересовать депутатов.

Круглый стол «Законодательное обеспечение введения государственного планирования в Российской Федерации» прошёл 19 ноября в Государственной Думе. Там мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал об опыте муниципалитета и о развитии города.

«Необходимо развязать руки таким мощным мегаполисам как Новосибирск, потенциал у которого – колоссальный. Надо просто дать им больше возможностей: сбалансировать полномочия, которые есть: финансовые возможности и планы по развитию городов. Если эти параметры будут соблюдены, Новосибирск сможет выступить не только драйвером развития Новосибирской области, но и, учитывая научный потенциал города, всей Сибири и даже страны», — заявил глава города.

Анатолий Локоть рассказал депутатам о том, как в городе развивают такие приоритетные направления, как транспорт, соцсфера и зелёные зоны. Также он не забыл упомянуть развитие Академгородка и подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

«Эти вопросы вызвали большой интерес у участников круглого стола, итоги которого будут обобщены, а результаты направлены в правительство РФ, доложены президенту России. За долгое время такой конкретный разговор прошёл впервые», – подытожил мэр.

Напомним, в октябре стало известно, что Москва выделит Новосибирску 3,5 миллиарда рублей на новый ЛДС.

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