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Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

Рубрика: общество

21.11.2018 06:01

фото с сайта издания «Навигатор»

Новосибирец нашёл на своей даче белоснежную крысу – по мнению учёных, она могла сбежать из местной лаборатории.

О необычной находке рассказал научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский – учёный обнаружил крысу-альбиноса на своём дачном участке, сообщает издание «Навигатор».

«Был очень удивлён, когда в одной из ловушек, настроенных на грызунов, обнаружил молодую крысу-альбиноса. Надо же, подумал я, нынче даже домовые серые крысы оделись в белый пушистый зимний мех под цвет свежевыпавшего снега», — рассказал учёный.

Сибиряка удивила и морозостойкость животного – с наступлением холодов серые крысы прячутся в подвалах и дворовых помещениях, где они выводят потомство.

По мнению коллег Алексея Яновского, специализирующихся на млекопитающих, появление крысы с нетипичной окраской можно объяснить близостью учреждений, где содержат лабораторных зверьков.

«Видимо, несмотря на предосторожности и меры по удержанию их в клетках, некоторые всё же убегают на волю и при скрещивании с дикими сородичами могут, так сказать, несанкционированно влиять на генетику естественных популяций», — пояснил Алексей Яновский.

Напомним, в октябре безаллергийных мышей с белым животом вывели учёные.

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вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

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