Лекция о маньяках нового поколения пройдёт в Новосибирске

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Лекция о маньяках нового поколения пройдёт в НовосибирскеРубрика: афиша
20.11.2018 12:20
фото из группы «ГАННИБАЛ | HANNIBAL» в соцсети «ВКонтакте»
В новосибирском баре психиатр расскажет о том, как компьютерные игры повлияли на современных психопатов-преступников.
Бесплатная лекция «Маньяки нового поколения» состоится 21 ноября в 18:30 в баре «Открой рот» (Ленина, 8). Спикером выступит психиатр и психотерапевт Игорь Лях.
Он расскажет слушателям об особенностях психопатов-преступников нового поколения: влияют ли на них интернет, соцсети и компьютерные игры. А также Игорь Лях ответит на вопрос, есть ли специфические способы защиты от современных маньяков.
Для того чтобы посетить лекцию, нужно зарегистрироваться на сайте.
Напомним, в октябре НГТУ провёл первые лекции нового сезона просветительского проекта – там были разговоры о передаче информации и электроприводе.
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