Лекция о маньяках нового поколения пройдёт в Новосибирске

фото из группы «ГАННИБАЛ | HANNIBAL» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском баре психиатр расскажет о том, как компьютерные игры повлияли на современных психопатов-преступников.

Бесплатная лекция «Маньяки нового поколения» состоится 21 ноября в 18:30 в баре «Открой рот» (Ленина, 8). Спикером выступит психиатр и психотерапевт Игорь Лях.

Он расскажет слушателям об особенностях психопатов-преступников нового поколения: влияют ли на них интернет, соцсети и компьютерные игры. А также Игорь Лях ответит на вопрос, есть ли специфические способы защиты от современных маньяков.

Для того чтобы посетить лекцию, нужно зарегистрироваться на сайте.

Напомним, в октябре НГТУ провёл первые лекции нового сезона просветительского проекта – там были разговоры о передаче информации и электроприводе.