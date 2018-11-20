5 баллов
-6
65.59 75.18
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Барнаулец заставил экс-жену превратить «однушку» в пограничную зону

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Лекция о маньяках нового поколения пройдёт в Новосибирске

Рубрика: афиша

20.11.2018 12:20

фото из группы «ГАННИБАЛ | HANNIBAL» в соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском баре психиатр расскажет о том, как компьютерные игры повлияли на современных психопатов-преступников.

Бесплатная лекция «Маньяки нового поколения» состоится 21 ноября в 18:30 в баре «Открой рот» (Ленина, 8). Спикером выступит психиатр и психотерапевт Игорь Лях.

Он расскажет слушателям об особенностях психопатов-преступников нового поколения: влияют ли на них интернет, соцсети и компьютерные игры. А также Игорь Лях ответит на вопрос, есть ли специфические способы защиты от современных маньяков.

Для того чтобы посетить лекцию, нужно зарегистрироваться на сайте.

Напомним, в октябре НГТУ провёл первые лекции нового сезона просветительского проекта – там были разговоры о передаче информации и электроприводе.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

Топ-5 малогабаритных квартир составили в Новосибирске

вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Барнаулец заставил экс-жену превратить «однушку» в пограничную зону

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.11.2017

Телесная революция под зелёным стягом

Причины и следствия ...

Читать далее
Image
28.11.2017

Left 4 game

Почему роды в играх удивляют, почему нужно играть и как не стать зависимым...

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее
Image
18.09.2017

Роскошная женщина всегда готова

Для чего Бог создал женщину и в...

Читать далее
Image
06.09.2017

Прийти в сознание

Как всего за пять дней стать успешнее, счастливее и богаче...

Читать далее
Image
10.06.2017

Новая родина для пани Барбары

Что связывает Польшу с Сибирью и как...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирской области стало больше тяжких преступлений 17.11.2018 Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнауле 15.11.2018 «Дерзкую» кражу детской коляски раскрыла новосибирская полиция 12.11.2018 Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок 07.11.2018

Популярное

Image

Новогодние цены на Лободу и Киркорова назвали журналисты

Image

Упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде

Image

Сидельцы мужской колонии встали при виде красавиц из Silenzium

Image

Найдены предсмертные записки красноярского вице-спикера

Image

Задолжавшего десятки миллионов рублей бизнесмена объявляют банкро...

Image

«Ничего святого»: новосибирцев возмутила пристройка у историческо...

Image

Девушка-вампир пустила кровь жителю Новосибирска

Image

Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе св...

Image

Новосибирцы подписываются против «великого имени» Толмачёво

Image

Руководитель управления по борьбе с коррупцией задержан в Барнаул...

Image

Новосибирскую улицу перекроют на все выходные

Image

Что будет с телеканалами с 1 января 2019 года в России

Image

Новосибирец попросил убрать со Студенческой символ мужской силы