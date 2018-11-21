Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

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Ко Всемирному дню телевидения исследователи сайта бесплатных объявлений «Авито» выяснили его стоимость и «культ» в разных городах России.

21 ноября, сегодня, отмечается всемирный день ТВ. Согласно исследованию «Авито», за 2017 год по своей популярности в поисковых запросах на сайте телевизор уступил только дивану и коляске. В Новосибирске же данное устройство подорожало за год на 4 %, его средняя цена составила 17 499 рублей. Зато на целых 23 % подешевела услуга настройки спутникового вещания – на данный момент она обойдётся примерно в 2 479 рублей.

Также примечательно, что в рейтинге любви к просмотру телевизора Новосибирск занял 18-е место из 23.

«Лидером стала Москва, за ней расположились Ростов-на-Дону, Пермь, Санкт-Петербург и Красноярск. Меньше всего проводить время перед экраном любят жители Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тольятти и Ульяновска», — сообщили исследователи.

Напомним, в ноябре 2017 года аудитория интернет-СМИ в Новосибирске впервые превысила телевизионную.