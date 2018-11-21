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Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

Рубрика: общество

21.11.2018 05:06

фото с сайта pixabay.com

Ко Всемирному дню телевидения исследователи сайта бесплатных объявлений «Авито» выяснили его стоимость и «культ» в разных городах России.

21 ноября, сегодня, отмечается всемирный день ТВ. Согласно исследованию «Авито», за 2017 год по своей популярности в поисковых запросах на сайте телевизор уступил только дивану и коляске. В Новосибирске же данное устройство подорожало за год на 4 %, его средняя цена составила 17 499 рублей. Зато на целых 23 % подешевела услуга настройки спутникового вещания – на данный момент она обойдётся примерно в 2 479 рублей.

Также примечательно, что в рейтинге любви к просмотру телевизора Новосибирск занял 18-е место из 23.

«Лидером стала Москва, за ней расположились Ростов-на-Дону, Пермь, Санкт-Петербург и Красноярск. Меньше всего проводить время перед экраном любят жители Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тольятти и Ульяновска», — сообщили исследователи.

Напомним, в ноябре 2017 года аудитория интернет-СМИ в Новосибирске впервые превысила телевизионную.

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Лента новостей

Предложить новость

Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели»

сегодня 10:38 Общество 0 Коммент.

Самолёт раздавил выбежавшего на взлётную полосу москвича

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

сегодня 07:03 Афиша 0 Коммент.

Крыса-альбинос удивила жителей новосибирского Академгородка

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

Температурные карусели продолжатся в Новосибирске

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

вчера 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

вчера 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

вчера 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

вчера 09:11 Общество 0 Коммент.

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