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Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

Рубрика: проиcшествия

20.11.2018 16:57

фото ГУ МВД по Омской области

Жительница Омска оставила детей и пропала – один из малышей выпал из окна и получил травмы.

В Омске полиция разыскивает 28-летнюю женщину – она перестала появляться в квартире, где проживала, оставив без попечения своих четверых детей от шести месяцев до полутора лет.

Как сообщает ГУ МВД по Омской области, по предварительной информации, три малыша находятся в профилактории в Омском районе. Одну девочку женщина оставила в квартире. 19 ноября её обнаружил под окнами дома 21-летний прохожий. Молодой человек отнёс ребёнка к себе домой и передал жене, а затем вызвал скорую и полицию.

«Прибывшие полицейские выяснили, что девочка выпала из открытого окна квартиры на втором этаже. В помещении никого не было, а в одной из комнат обнаружена записка от имени женщины, в которой та сообщает о том, что отказывается от воспитания детей и передаёт их на попечение государства. Под запиской лежал пакет документов на её четверых детей», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

У ребёнка диагностировали ушибы головы и грудной клетки. За состоянием девочки наблюдают врачи.

Как рассказала полицейским владелец квартиры, в которой многодетная мать жила около недели, она помогала женщине с продуктами и вещами, а в последнее время и кровом.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении беглянки, просят связаться с омской полицией.

Напомним, в октябре мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша в Омске.

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Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

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