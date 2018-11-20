Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

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В Новосибирске тысяча человек ждут от начальства заработанные деньги – а среди предприятий нашлись рекордсмены по долгам.

Новосибирскстат подсчитал сумму общей задолженности по зарплате в области. Выяснилось, что на 1 ноября 2018 года руководство предприятий региона до сих пор не выплатило своим работникам 42 миллиона рублей. Из этой суммы почти 4 млн – это долг перед уволившимися сотрудниками.

Обещанных денег в Новосибирской области ждут 954 человека. В среднем на каждого приходится по 43 990 рублей долга.

Особо отличились два предприятия – ООО «Сибавтобан», занимающееся строительством, и ОАО «Александра Невского», в сферу интересов которого входит сельское хозяйство, охота и лесозаготовки. На их долю приходится 67 % от общей суммы долга.

В Новосибирскстате уточнили, что при подсчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства.

Напомним, в ноябре стало известно, что больше всего банкротов живёт в Новосибирской области.