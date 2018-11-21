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НГТУ попытается не проесть субсидию

Рубрика: наука

21.11.2018 08:08

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НГТУ (НЭТИ)» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирский вуз получит крупную субсидию; деньги потратят на стратегическое развитие университета.

Новосибирский государственный технический университет подтвердил статус регионального опорного вуза – по решению министерства науки и высшего образования страны ему выделят 64 миллиона рублей.

На эти деньги, в частности, решено создать на механико-технологическом факультете центр аддитивных технологий. Там будет завершена разработка 3D-принтера по металлу – устройство сможет не только распечатывать детали, но и менять свойства материала прямо в процессе.

Кроме этого деньги потратят на поездки молодых учёных на крупнейшие конференции и в мировые научные центры. И ещё: отныне руководство НГТУ будет платить сотрудникам премии за статьи, опубликованные в научных журналах.

«Деньги можно проесть, а можно потратить на стратегическое развитие. Когда в 2007—2008 годах НГТУ получил 600 млн рублей в рамках федерального проекта "Инновационная образовательная программа", мы не проели их, как некоторые другие вузы. Почти все деньги мы потратили на новое научное оборудование и зарубежные стажировки специалистов. И у нас быстро произошёл скачкообразный прирост производства научного продукта: публикаций в ведущих журналах, договоров на исследования и разработки», — заявил ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Всего в России насчитывается 33 опорных вуза.

Напомним, в ноябре в физматшколе НГУ прошло посвящение.

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сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

вчера 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

вчера 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

вчера 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Названы предприятия с самыми большими долгами по зарплатам

вчера 10:51 Общество 0 Коммент.

В физматшколе НГУ прошло посвящение

вчера 09:11 Общество 0 Коммент.

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