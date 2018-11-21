НГТУ попытается не проесть субсидию

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НГТУ (НЭТИ)» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирский вуз получит крупную субсидию; деньги потратят на стратегическое развитие университета.

Новосибирский государственный технический университет подтвердил статус регионального опорного вуза – по решению министерства науки и высшего образования страны ему выделят 64 миллиона рублей.

На эти деньги, в частности, решено создать на механико-технологическом факультете центр аддитивных технологий. Там будет завершена разработка 3D-принтера по металлу – устройство сможет не только распечатывать детали, но и менять свойства материала прямо в процессе.

Кроме этого деньги потратят на поездки молодых учёных на крупнейшие конференции и в мировые научные центры. И ещё: отныне руководство НГТУ будет платить сотрудникам премии за статьи, опубликованные в научных журналах.

«Деньги можно проесть, а можно потратить на стратегическое развитие. Когда в 2007—2008 годах НГТУ получил 600 млн рублей в рамках федерального проекта "Инновационная образовательная программа", мы не проели их, как некоторые другие вузы. Почти все деньги мы потратили на новое научное оборудование и зарубежные стажировки специалистов. И у нас быстро произошёл скачкообразный прирост производства научного продукта: публикаций в ведущих журналах, договоров на исследования и разработки», — заявил ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Всего в России насчитывается 33 опорных вуза.

Напомним, в ноябре в физматшколе НГУ прошло посвящение.