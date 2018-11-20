Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

Лента новостейПредложить новость
«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску
Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»
Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома
Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцевРубрика: проиcшествия
20.11.2018 11:04
фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»
Пожарные спасли больше 50 человек из загоревшегося в полночь дома – пострадавших нет.
Десятиэтажный дом на улице Нарымской загорелся в Новосибирске в ночь на 20 ноября. О ЧП пожарным сообщили в 00:09.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожар начался на седьмом этаже. От дыма и огня спасли 53 человека, в том числе 15 детей.
«Во время эвакуации для защиты на жильцов надели спасательные устройства, подключённые к дыхательному аппарату пожарных. Всего сотрудники МЧС организованно вывели из дома 38 взрослых и 15 детей. До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожарные его потушили за 14 минут, после чего они провели в подъезде дымоудаление. На месте работали 32 человека с использованием 10 единиц техники.
Причину пожара выясняют.
Напомним, в ноябре двое детей погибли в страшном пожаре в Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску
Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»
Вице-спикер красноярского парламента трагически погиб во дворе своего дома
Статьи по теме
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное