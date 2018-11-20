Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

фото из группы «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте»

Пожарные спасли больше 50 человек из загоревшегося в полночь дома – пострадавших нет.

Десятиэтажный дом на улице Нарымской загорелся в Новосибирске в ночь на 20 ноября. О ЧП пожарным сообщили в 00:09.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, пожар начался на седьмом этаже. От дыма и огня спасли 53 человека, в том числе 15 детей.

«Во время эвакуации для защиты на жильцов надели спасательные устройства, подключённые к дыхательному аппарату пожарных. Всего сотрудники МЧС организованно вывели из дома 38 взрослых и 15 детей. До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожарные его потушили за 14 минут, после чего они провели в подъезде дымоудаление. На месте работали 32 человека с использованием 10 единиц техники.

Причину пожара выясняют.

Напомним, в ноябре двое детей погибли в страшном пожаре в Новосибирской области.