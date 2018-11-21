Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

фото с сайта НГУ

Ночная экскурсионная программа пройдёт в НГУ в рамках Дней научного кино – помимо прочего, участники увидят «секретные» лаборатории.

«Научная вечеринка» пройдёт в Новосибирском государственном университете в рамках Дней научного кино в субботу, 24 ноября. С 18:00 её участникам позволят бродить по коридорам вуза и лабораториям, которые обычно скрыты от посторонних глаз.

Как сообщает пресс-служба НГУ, участие в экскурсии бесплатно. Необходимо лишь пройти регистрацию на сайте вуза. Сбор групп пройдёт в холле второго этажа нового корпуса.

Кроме того, в этот же день в новом корпусе вуза состоится показ фильма «Красное и чёрное», на котором выступят именитые исследователи. Время сеанса – 15:00.

Напомним, в ноябре в физматшколе НГУ прошло посвящение.