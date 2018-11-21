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Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

Рубрика: афиша, общество, наука

21.11.2018 07:03

фото с сайта НГУ

Ночная экскурсионная программа пройдёт в НГУ в рамках Дней научного кино – помимо прочего, участники увидят «секретные» лаборатории.

«Научная вечеринка» пройдёт в Новосибирском государственном университете в рамках Дней научного кино в субботу, 24 ноября. С 18:00 её участникам позволят бродить по коридорам вуза и лабораториям, которые обычно скрыты от посторонних глаз.

Как сообщает пресс-служба НГУ, участие в экскурсии бесплатно. Необходимо лишь пройти регистрацию на сайте вуза. Сбор групп пройдёт в холле второго этажа нового корпуса.

Кроме того, в этот же день в новом корпусе вуза состоится показ фильма «Красное и чёрное», на котором выступят именитые исследователи. Время сеанса – 15:00.

Напомним, в ноябре в физматшколе НГУ прошло посвящение.

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Анатолий Локоть: переходим на новые рельсы

сегодня 09:08 Общество 0 Коммент.

НГТУ попытается не проесть субсидию

сегодня 08:08 Наука 0 Коммент.

Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Любовь к телевизору у новосибирцев меньше чем у многих россиян

сегодня 05:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

вчера 17:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

вчера 14:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

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