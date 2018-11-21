Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУ

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Новосибирцев зовут побродить по ночному НГУРубрика: афиша, общество, наука
21.11.2018 07:03
фото с сайта НГУ
Ночная экскурсионная программа пройдёт в НГУ в рамках Дней научного кино – помимо прочего, участники увидят «секретные» лаборатории.
«Научная вечеринка» пройдёт в Новосибирском государственном университете в рамках Дней научного кино в субботу, 24 ноября. С 18:00 её участникам позволят бродить по коридорам вуза и лабораториям, которые обычно скрыты от посторонних глаз.
Как сообщает пресс-служба НГУ, участие в экскурсии бесплатно. Необходимо лишь пройти регистрацию на сайте вуза. Сбор групп пройдёт в холле второго этажа нового корпуса.
Кроме того, в этот же день в новом корпусе вуза состоится показ фильма «Красное и чёрное», на котором выступят именитые исследователи. Время сеанса – 15:00.
Напомним, в ноябре в физматшколе НГУ прошло посвящение.
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«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн
«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску
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