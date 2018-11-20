Пострадавшей в смертельном пожаре семье выделят почти миллион рублей

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Пострадавшей в смертельном пожаре семье выделят почти миллион рублейРубрика: общество, проиcшествия
20.11.2018 17:34
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области крупный пожар принёс горе в многодетную семью: погибли мать и трое детей, а выжившие отец и сын остались без дома; правительство решило помочь с жилищным вопросом.
Пожар произошёл 5 августа в Купинском районе. В ожидании пожарных соседи вытащили из дома мать и троих несовершеннолетних детей. Однако спасти их жизни не удалось – медики ещё на месте констатировали смерть. Выжили только отец и один из сыновей. Они получили отравление угарным газом и ожоги.
Сегодня, 20 ноября, правительство Новосибирской области сообщило, что из их резервного фонда семье выделено 805 907 рублей. Они пойдут на ликвидацию последствий пожара, в частности, на восстановление жилого дома пострадавших. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
Напомним, в ноябре в Кемеровской области крупный пожар принёс горе в другую многодетную семью: погибло восемь человек, среди которых шестеро детей.
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«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн
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