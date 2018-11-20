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Пострадавшей в смертельном пожаре семье выделят почти миллион рублей

Рубрика: общество, проиcшествия

20.11.2018 17:34

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области крупный пожар принёс горе в многодетную семью: погибли мать и трое детей, а выжившие отец и сын остались без дома; правительство решило помочь с жилищным вопросом.

Пожар произошёл 5 августа в Купинском районе. В ожидании пожарных соседи вытащили из дома мать и троих несовершеннолетних детей. Однако спасти их жизни не удалось – медики ещё на месте констатировали смерть. Выжили только отец и один из сыновей. Они получили отравление угарным газом и ожоги.

Сегодня, 20 ноября, правительство Новосибирской области сообщило, что из их резервного фонда семье выделено 805 907 рублей. Они пойдут на ликвидацию последствий пожара, в частности, на восстановление жилого дома пострадавших. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Напомним, в ноябре в Кемеровской области крупный пожар принёс горе в другую многодетную семью: погибло восемь человек, среди которых шестеро детей.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

«ВКонтакте» предложила пользователям скачать информацию о себе

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Жена кемеровского губернатора в самолёте привела в чувство женщину

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина

сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

«Декретные» деньги и путёвки в санаторий новосибирцы смогут получать онлайн

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

Ночной пожар едва не унёс жизни полусотни новосибирцев

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

Хор Пятницкого споёт в Новосибирске

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские актёры призвали театралов подедморозить

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь

сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

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