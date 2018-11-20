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Совиный джекпот собрали новосибирские волонтёры

Рубрика: общество

20.11.2018 13:30

фото из группы «Центр реабилитации диких животных (ЦРХП НСО)» в соцсети «ВКонтакте»

Сразу три пострадавших совы принесли к новосибирским волонтёрам; горожан просят быть особенно бдительными.

В Центр реабилитации хищных животных за прошедшие сутки, 19 ноября, поступили три птицы с черепно-мозговыми травмами. Всех их люди нашли в черте города, при этом двоих — в самом центре.

«За вчера мы собрали джекпот длиннохвостых неясытей», — написали волонтёры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Они также попросили новосибирцев быть бдительными. Если на земле лежит птица и подпускает к себе человека – значит, ей нужна помощь. Пернатого друга следует осторожно поднять, избегая соприкосновений с лапками и когтями хищников. Далее, птицу нужно посадить в коробку, предварительно сделав в ней щели для дыхания.

«Помните, как бы ни была травмирована птица – вы всегда её недооцениваете. Даже если она "сидит спокойно", "не может летать" – это не значит, что через десять минут она не соберёт все свои последние силы и просто-напросто, даже травмированная, сбежит от вас. Бывали случаи, когда птицы с переломами крыльев выпрыгивали из окон и убегали от своих "спасителей". Что с ними случалось дальше, неизвестно, но, вероятнее всего, это была погибель. Потому что без полноценного полёта, зрения и сил им не найти себе пропитания и долго не выжить», — подытожили сотрудники Центра.

Напомним, в апреле в Новосибирске раньше срока начался весенний совопад.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

сегодня 17:55 Общество 0 Коммент.

Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

сегодня 16:57 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:48 Наука 0 Коммент.

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сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:32 Недвижимость 0 Коммент.

«Конкретный разговор»: Локоть предложил Госдуме развязать руки Новосибирску

сегодня 11:27 Политика 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Экс-гендиректор технопарка возглавил Совет директоров завода «Экран»

сегодня 06:01 Бизнес 0 Коммент.

Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:54 Недвижимость 0 Коммент.

Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

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