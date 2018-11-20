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Рубрика: недвижимость

20.11.2018 13:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В Новосибирске и области заметно сократился объём ввода жилья – но в СФО область идёт на первом месте.

С января по октябрь 2018 года в Новосибирске сдана 491 тысяча «квадратов» жилья – это на 27,3 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

А вот в области количество построенных квартир сократилось на 10,9 % — строители возвели чуть более миллиона «квадратов», это 13 190 квартир.

Интересно, что объёмы малоэтажной застройки в области продолжают увеличиваться – прирост составил 25,7 %, отметили в региональном минстрое.

По мнению управляющего партнёра DSO Consulting Сергея Дьячкова, абсолютно ясно, что сегодняшнее экономическое положение, а в лучшем случае – стагнация в стране, вкупе с перепроизводством на строительном рынке, должны было привести к подобным результатам.

«Что бы ни говорили разного рода эксперты, доходы населения не растут, ипотечные возможности, полагаю, практически исчерпаны, плюс изменение "правил игры" на строительном рынке — всё это неизбежно должно было привести к снижению объёмов ввода жилья. Кризис в строительной отрасли — думаю, это надолго», — констатировал Дьячков.

Тем не менее, Новосибирская область по количеству построенных квартир занимает в СФО первое место, опережая идущий на втором Красноярский край на 310,1 тысячи квадратных метров.

Напомним, в Новосибирске составили рейтинг малогабаритных квартир.

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Лента новостей

Предложить новость

Услуги автоинструкторов подешевели в Новосибирске

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Многодетная омичка бросила детей – её дочь нашли в сугробе

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Строительный рынок Новосибирской области продолжил падение

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сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

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Ограбившему себя новосибирцу грозит реальный тюремный срок

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 04:04 Общество 0 Коммент.

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Очередные погодные перемены идут в Новосибирск

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